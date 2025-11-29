Incappo nell’overbooking resto a terra e nemmeno mi risarciscono | la mia disavventura con Wizzair

Se c’è un settore in Europa che sembra al contempo iper-regolamentato ma nei fatti è il far west, beh, questo settore è quello dell’aviazione. In particolare, il mondo dei diritti dei consumatori nelle compagnie low cost. Pochi argomenti intasano tanto forum, sub reddit, chat e blog come le vicende di passeggeri che cercano di rivalersi su ritardi, cancellazioni e, soprattutto, sulla regina dei micro-abusi legali: l’overbooking. Io ne sono stato vittima involontaria, finendo in una delle tante situazioni kafkiane che hanno fatto guadagnare a Wizz Air il primato nella mia classifica personale di peggior compagnia quando il flusso “biglietti low cost, no frills e pochi diritti” si inceppa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

