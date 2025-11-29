Inaugurato il tratto aggiuntivo della nuova Gallico-Gambarie

Reggiotoday.it | 29 nov 2025

Taglio del nastro, questa mattina, per l'ultimo tratto aggiuntivo della Gallico-Gambarie, l’arteria stradale a scorrimento veloce, che collega più agevolmente Reggio Calabria con l'accesso al Parco Nazionale dell'Aspromonte, con i Comuni della cintura preaspromontana e con la località turistica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Immagine generica

