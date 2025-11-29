Inaugurato a Firenze il nuovo spazio dedicato alle vittime di violenza
Firenze, 29 novembre 2025 - Nel Commissariato San Giovanni di Firenze è stata inaugurata “Una stanza tutta per sé”, il nuovo spazio destinato all’ascolto delle vittime di violenza di genere, realizzato grazie alla collaborazione tra la Questura e il Soroptimist Club Firenze. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale avviato nel 2020 dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, insieme ai Soroptimist Club di tutta Italia. La stanza in questione è stata resa più confortevole da arredi semplici e accoglienti, donati dal Soroptimist Firenze per offrire un ambiente protetto alle donne vittime di violenza e ridurre l’impatto emotivo nel momento della denuncia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Oggi abbiamo inaugurato a Firenze il “Meno rischio in Toscana – Info Point & Lab”, uno spazio che nasce con un obiettivo semplice ma fondamentale: rendere i cittadini più consapevoli e il nostro territorio più sicuro. In un momento storico in cui affrontiamo se - facebook.com Vai su Facebook
Inaugurato a Firenze il nuovo spazio dedicato alle vittime di violenza - Nel Commissariato San Giovanni di Firenze è stata inaugurata “Una stanza tutta per sé”, il nuovo spazio destinato all’ascolto delle vittime di violenza di genere, realizzato grazie alla collaborazione ... Da msn.com
Nuovo spazio arte a Firenze, inaugura mostra Regazzoni-Dalla - A 4 mani', visitabile fino al 29 novembre 2025, che celebra la profonda sintonia artistica e umana, nata a metà degli anni Novanta, tra la pittrice ... Lo riporta ansa.it
A Firenze nasce un nuovo spazio: non per i giovani, ma dei giovani - A Firenze è nato il primo centro Desteenazione, pensato per gli adolescenti tra gli 11 e i 21 anni: un punto di riferimento per ... Lo riporta vita.it