inaugurato a firenze il nuovo spazio dedicato alle vittime di violenza

Firenze, 29 novembre 2025 - Nel Commissariato San Giovanni di Firenze è stata inaugurata “Una stanza tutta per sé”, il nuovo spazio destinato all’ascolto delle vittime di violenza di genere, realizzato grazie alla collaborazione tra la Questura e il Soroptimist Club Firenze. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale avviato nel 2020 dalla Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, insieme ai Soroptimist Club di tutta Italia. La stanza in questione è stata resa più confortevole da arredi semplici e accoglienti, donati dal Soroptimist Firenze per offrire un ambiente protetto alle donne vittime di violenza e ridurre l’impatto emotivo nel momento della denuncia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

