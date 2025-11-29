Inattivi 25-34 anni al 23,4% | 1,4 milioni di giovani fuori dal lavoro allarme Confartigianato e Cna La proposta | Decontribuzione per 3 anni e tavolo permanente contro l’inattività giovanile

In Italia sono 1,4 milioni i giovani inattivi tra i 25 e i 34 anni, pari al 23,4% della popolazione in quella fascia d’età, a fronte di una media Ue del 13,9%. Secondo i dati richiamati da Confartigianato e Cna durante l’audizione davanti alle Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera, oltre uno su quattro è laureato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Altre letture consigliate

In Italia oltre 1,4 milioni di giovani tra i 25 e i 34 anni sono inattivi: un dato che supera di dieci punti la media europea. Le Commissioni Cultura e Lavoro della Camera hanno esaminato la proposta per una Giornata nazionale dedicata al contrasto dell’inatt - facebook.com Vai su Facebook

Giovani inattivi, in Calabria punte del 26,2% - ROMA «In Italia sono 1,4 milioni i giovani inattivi tra i 25 e i 34 anni, il 23,4% della popolazione contro il 13,9% della media Ue, e oltre uno su quattro è laureato: numeri che dimostrano quanto sia ... Riporta corrieredellacalabria.it

Giovani, sempre più soli e sempre meno: in 20 anni persi oltre 2 milioni tra i 25 e i 34 anni - Istituzioni e Terzo settore uniscono le forze per contrastare isolamento e povertà educativa. Come scrive ilsole24ore.com