Inaccettabile Garlasco Sempio si infuria in tv | quella frase proprio non gli è piaciuta

Il caso dell’ omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, risalente al 13 agosto 2007, è tornato al centro dell’attenzione mediatica in occasione di una recente puntata di Quarto Grado su Rete4. Durante la trasmissione, l’indagato Andrea Sempio, 37 anni, ha deciso di intervenire a sorpresa per respingere con forza una delle accuse che gli viene mossa: quella di essere ossessionato da Alberto Stasi, l’ex fidanzato della vittima, condannato a 16 anni di reclusione per il delitto. L’intervento di Sempio, avvenuto tramite un messaggio scritto alla giornalista Martina Maltagliati durante la diretta di venerdì 28 novembre, ha cercato di fare chiarezza su diverse questioni sollevate nel corso del programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Inaccettabile”. Garlasco, Sempio si infuria in tv: quella frase proprio non gli è piaciuta

Argomenti simili trattati di recente

4 di sera. . "È inaccettabile mettere in relazione il caso Garlasco e il referendum sulla giustizia" Angelo Bonelli a #4disera - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, la smentita sullo scontrino di Sempio: «Il super testimone non esiste, nessuno si è presentato in Caserma» - Lo scontrino di Andrea Sempio, oggi unico indagato per la morte di Chiara Poggi, era tornato al centro dell'inchiesta su Garlasco qualche giorno fa. Secondo ilgazzettino.it

Garlasco: il pizzino, le intercettazioni e sei anni di tabulati. Così è scattata l’indagine sul papà di Andrea Sempio - Garlasco, 1 novembre 2025 – Sei anni di tabulati, ottenuti “grazie” alla norma che ne consente la conservazione nei casi di gravi reati. Da ilgiorno.it

Garlasco, la smentita sullo scontrino di Sempio: «Il super testimone non esiste, nessuno si è presentato in Caserma» - Durante l’ultima puntata del programma, la giornalista Lodovica Bulian ha chiarito che nessuno si sarebbe mai presentato in caserma dichiarando di sapere che lo scontrino del parcheggio di Vigevano, ... ilgazzettino.it scrive