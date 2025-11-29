Il tentativo di rianimare Micaela con il maestro di ballo riesce al primo colpo. Bastano due colpi di salsa e diventa più stronza di prima, e le torna persino la voglia di lavorare. Il messaggio che gli autori vogliono far passare è che l’esercizio fisico incide sulla psiche migliorando umore e voglia di vivere. Ci crediamo, però magari non al primo allenamento! Con altrettanta facilità Vinicio ricorda ciò che lo spacciatore Leo gli aveva confessato mentre era in overdose, e a quel punto riesce a farsi raccontare tutta la verità: è stato il fratello a mettergli la droga sotto il naso per rovinarlo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - In Un Posto al sole Micaela si rianima con poco