In un mondo segnato da crisi globali e cambiamenti rapidissimi l’insicurezza cresce e colpisce tutte le generazioni Lo psicoterapeuta Giorgio Nardone spiega come possiamo ritrovare stabilità
I l Terzo Millennio è iniziato nel segno dell’insicurezza. La crisi finanziaria del 2008, la pandemia, le guerre, le alluvioni, la siccità e il rialzo delle temperature legati alla crisi climatica. E con i problemi delle democrazie, del lavoro e della tutela sociale in Occidente il quadro è completo. Il risultato? Ansia e preoccupazione, che si vanno ad aggiungere alle paure, piccole e grandi, che le persone possono avere a livello più personale. «I disturbi fobici e ossessivi sono esplosi» commenta Giorgio Nardone, psicologo e psicoterapeuta, cofondatore del Centro di Terapia Strategica di Arezzo, nonché autore di numerosi libri. 🔗 Leggi su Iodonna.it
