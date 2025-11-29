In un liceo di Roma la lista degli stupri con nomi delle ragazze La dirigente | Fatto inconcepibile Valditara annuncia indagini e sanzioni

Grave episodio di violenza sessista in un liceo di Roma. Nel bagno dei maschi è apparsa una “lista degli stupri” con una decina di nomi e cognomi di studentesse scritti in rosso. Il gesto, denunciato dal collettivo studentesco antifascista Zero Alibi e dai rappresentanti degli studenti, ha suscitato profonda preoccupazione e condanna da parte della dirigenza scolastica, che intende procedere con sanzioni severissime e promuovere un'educazione più consapevole contro la cultura patriarcale e la violenza di genere. L'articolo In un liceo di Roma “la lista degli stupri” con nomi delle ragazze. La dirigente: “Fatto inconcepibile”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

