In un liceo di Roma la lista degli stupri con nomi delle ragazze La dirigente | Fatto inconcepibile Valditara annuncia indagini e sanzioni

Grave episodio di violenza sessista in un liceo di Roma. Nel bagno dei maschi è apparsa una "lista degli stupri" con una decina di nomi e cognomi di studentesse scritti in rosso. Il gesto, denunciato dal collettivo studentesco antifascista Zero Alibi e dai rappresentanti degli studenti, ha suscitato profonda preoccupazione e condanna da parte della dirigenza scolastica, che intende procedere con sanzioni severissime e promuovere un'educazione più consapevole contro la cultura patriarcale e la violenza di genere.