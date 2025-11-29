In Spagna arbitro espelle altro arbitro | E’ Mejuto González di Liverpool-Milan finale di Champions
Il caso Getafe-Elche è diventato virale in tutta la Spagna. La sfida della 14ª giornata ha regalato non solo intensità sportiva, ma anche una scena surreale che coinvolge due esponenti del mondo arbitrale. A essere protagonista non è stato un calciatore, bensì un arbitro espulso. da un altro arbitro. Ed il nome dell’arbitro espulso non è uno dei tanti. Il racconto è di Marca L’arbitro Alejandro Hernández Hernández, designato dal Comitato delle Canarie, ha estratto un cartellino rosso durante il concitato recupero. Secondo la ricostruzione iniziale, sembrava che il destinatario fosse José Bordalás, che si agitava oltremodo nella sua area tecnica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
Luis de la Fuente esce furioso dal campo dopo il pareggio della sua Spagna contro la Turchia. Il Ct spagnolo ha chiesto spiegazioni all’arbitro e quando gli si avvicina l’assistente gli nega il saluto - facebook.com Vai su Facebook
Perché è stata interrotta la partita tra Cobolli e Munar. Lo spagnolo si scaglia con l’arbitro in Coppa Davis - Vai su X
Spagna, mai visto prima in Liga: arbitro espelle un altro arbitro, quello del dramma Milan a Istanbul - Hernández mostra il rosso al delegato del Getafe Mejuto González per ritardi dei raccattapalle. Da sport.virgilio.it
Il Ct della Spagna nega il saluto all’assistente dell’arbitro: il suo gesto viene mostrato in diretta - Il Ct spagnolo ha chiesto spiegazioni all’arbitro e quando gli si avvicina l’assistente gli nega il saluto ... Lo riporta fanpage.it