Il caso Getafe-Elche è diventato virale in tutta la Spagna. La sfida della 14ª giornata ha regalato non solo intensità sportiva, ma anche una scena surreale che coinvolge due esponenti del mondo arbitrale. A essere protagonista non è stato un calciatore, bensì un arbitro espulso. da un altro arbitro. Ed il nome dell’arbitro espulso non è uno dei tanti. Il racconto è di Marca L’arbitro Alejandro Hernández Hernández, designato dal Comitato delle Canarie, ha estratto un cartellino rosso durante il concitato recupero. Secondo la ricostruzione iniziale, sembrava che il destinatario fosse José Bordalás, che si agitava oltremodo nella sua area tecnica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

In Spagna arbitro espelle altro arbitro: E' Mejuto González, di Liverpool-Milan finale di Champions