In smoking fino alla fine del mondo La Patagonia ispira il lusso maschile
«Cos'è questo?» chiede Bruce Chatwin bambino davanti a un frammento di pelle spessa e coriacea con ispidi peli rossicci che la nonna conserva nell'armadio a vetri della sala da pranzo. «Un pezzo di brontosauro» risponde l'anziana signora. Comincia così In Patagonia, il capolavoro del grande scrittore britannico prematuramente scomparso nel 1989. «Noi alla fine del mondo non abbiamo trovato reperti preistorici ma pinguini che guardavano i modelli in smoking sulla neve con l'aria un po' seccata di chi si chiede perché mi copi il vestito?, enormi puma che sfrecciano nella pampa alla stessa velocità di una Ferrari e gauchos che tosavano le pecore in tempi da record» dicono Niccolò e Filippo Ricci, rispettivamente amministratore delegato e direttore creativo del brand Stefano Ricci fondato dai loro genitori a Firenze nel 1972. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
