In quattro giorni controllati dieci negozi e bar in città
Proseguono i servizi straordinari interforze di controllo del territorio e in particolare la Questura di Piacenza, da mercoledì 26 al 29 novembre, ha controllato una decina di esercizi commerciali, tra cui bar e negozi nella zona di via Colombo, viale Dante Alighieri, via Quattro Novembre e zona. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Buonasera da La Thuile: la nevicata è terminata quattro giorni fa, ma qualcuno pare essersi dimenticato della propria auto @maurog_guglielmo pare non essersi fatto sfuggire questo scatto - facebook.com Vai su Facebook
#CCNL #Metalmeccanici, ci siamo ! Dopo quattro giorni di trattativa ad oltranza e sopratutto grazie alla lotta dei lavoratori siamo alla firma per il rinnovo del contratto Vai su X
Quattro aggressioni omofobe a Roma in 10 giorni. L'allarme choc del Gay Center - Segnalazioni che sono arrivate alla Gay help line e che raccontano di un clima teso in città. Lo riporta romatoday.it
Quattro aggressioni in due giorni, escalation di violenza in carcere a Velletri: "Feriti dieci agenti" - A renderlo noto è il sindacato dell'Ospapp che "denuncia con fermezza la ... romatoday.it scrive
Quattro bombe esplose in dieci giorni: oggi il presidente della Regione Lazio incontra il sindaco di Latina - Dopo l'appello lanciato ieri mattina dal sindaco di Latina Matilde Celentano, intorno all'ora di pranzo di oggi il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca farà visita nel palazzo del Comune. Scrive ilmessaggero.it