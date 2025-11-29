Giobbe Covatta torna in scena con ‘ 6 gradi ‘, lo spettacolo dedicato al cambiamento climatico. L’appuntamento è per lunedì 1 dicembre all’ EcoTeatro di Milano e l’intero ricavato servirà a sostenere le missioni di salvataggio di ResQ – People Saving People nel Mediterraneo. Uno spettacolo che quest’anno compie dieci anni e si è evoluto insieme al pubblico, al modo con cui affrontiamo temi come il riscaldamento globale, ma anche l’immigrazione. Ambasciatore e testimonial di lunga data per Amref Health Africa, Covatta smaschera le nostre ipocrisie, ma anche le semplici abitudini, i pregiudizi e le paure indotte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “In Italia nessuno sa un ca**o”. Giobbe Covatta in scena tra clima e migranti: “Invasione? Sì, di vecchi come me”