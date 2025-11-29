In Comune premiate le eccellenze sportive di Bari Il sindaco | Collaborazione con scuole e associazioni

Le eccellenze sportive baresi sono state premiate questa mattina a Palazzo della Città in una cerimonia alla quale hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Vito Leccese, il presidente Coni Puglia, Angelo Giliberto, e i consiglieri comunali Lorenzo Leonetti e Giovanna SalemmiL'appuntamento ha. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In Comune premiate le eccellenze sportive di Bari. Il sindaco: "Collaborazione con scuole e associazioni" - L'appuntamento ha visto la partecipazione di 90 atleti e 15 società che nel corso del 2025 hanno conquistato traguardi e riconoscimenti in numerose competizioni nazionali e internazionali ... Segnala baritoday.it

Bari celebra le sue eccellenze sportive: premiati 90 atleti e 15 associazioni al Palazzo della Città - La cerimonia di oggi ha voluto riconoscere pubblicamente l’impegno di atleti, tecnici, famiglie e associazioni che ogni giorno contribuiscono a costruire una comunità più forte, sana e unita. Da giornaledipuglia.com

