In Brianza si protesta a suon di lenzuola | l' originale contestazione

Monzatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermare il cantiere con un lenzuolo. O meglio con decine di lenzuola. È questo lo spirito della lenzuolata contro Pedemontana, la grande protesta in programma per oggi, sabato 29 novembre. Una protesta silenziosa e diffusa. Una protesta a suon di lenzuola sulle quali si potrà scrivere il proprio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

brianza protesta suon lenzuolaIn Brianza si protesta a suon di lenzuola: l'originale contestazione - È questo lo spirito della lenzuolata contro Pedemontana, la grande protesta in programma per oggi, sabato 29 novembre. Riporta monzatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Brianza Protesta Suon Lenzuola