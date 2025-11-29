In Brianza si protesta a suon di lenzuola | l' originale contestazione
Fermare il cantiere con un lenzuolo. O meglio con decine di lenzuola. È questo lo spirito della lenzuolata contro Pedemontana, la grande protesta in programma per oggi, sabato 29 novembre. Una protesta silenziosa e diffusa. Una protesta a suon di lenzuola sulle quali si potrà scrivere il proprio. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Approfondisci con queste news
Posizioni economiche ATA, esplode la protesta: “Sedi d’esame lontanissime, personale lasciato solo” https://www.infoscuola24.it/posizioni-economiche-ata-esplode-la-protesta-sedi-desame-lontanissime-personale-lasciato-solo/ - facebook.com Vai su Facebook
In Brianza si protesta a suon di lenzuola: l'originale contestazione - È questo lo spirito della lenzuolata contro Pedemontana, la grande protesta in programma per oggi, sabato 29 novembre. Riporta monzatoday.it