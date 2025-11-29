In arrivo un nuovo singolo di Vasco Rossi?

Metropolitanmagazine.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vasco Rossi sembra essere pronto a lanciare un nuovo singolo; almeno, è questo quello che sembra da alcuni indizi lanciati via social. Il rocker di Zocca ha postato uno scatto su Instagram che lo mostra in studio di registrazione a Los Angeles; la didascalia che accompagna la foto cita i versi del brano E adesso che tocca a me, contenuto in versione live nell’album Vasco live 2025 – The essentials. Vasco Rossi in studio di registrazione a Los Angeles. In un post precedente il cantante era sempre in California, e aveva scritto: «Un po’ di sole, un po’ di vento. e la libertà di stare dove voglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

in arrivo un nuovo singolo di vasco rossi

© Metropolitanmagazine.it - In arrivo un nuovo singolo di Vasco Rossi?

Scopri altri approfondimenti

arrivo nuovo singolo vascoVasco Rossi: nuovo singolo in arrivo? - L'ultimo fu, nel settembre del 2023, "Gli sbagli che fai", colonna sonora della serie Netflix "Il supervissuto". Come scrive rockol.it

arrivo nuovo singolo vascoIn arrivo un nuovo singolo di Vasco Rossi? - L'articolo In arrivo un nuovo singolo di Vasco Rossi? Scrive msn.com

arrivo nuovo singolo vascoVasco Rossi torna in studio a Los Angeles e annuncia un nuovo progetto - The Essentials”, il Komandante ha annunciato l'uscita di un cofanetto speciale ... Secondo radioitalia.it

Cerca Video su questo argomento: Arrivo Nuovo Singolo Vasco