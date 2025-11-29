In arrivo un nuovo singolo di Vasco Rossi?
Vasco Rossi sembra essere pronto a lanciare un nuovo singolo; almeno, è questo quello che sembra da alcuni indizi lanciati via social. Il rocker di Zocca ha postato uno scatto su Instagram che lo mostra in studio di registrazione a Los Angeles; la didascalia che accompagna la foto cita i versi del brano E adesso che tocca a me, contenuto in versione live nell’album Vasco live 2025 – The essentials. Vasco Rossi in studio di registrazione a Los Angeles. In un post precedente il cantante era sempre in California, e aveva scritto: «Un po’ di sole, un po’ di vento. e la libertà di stare dove voglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
