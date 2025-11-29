In arrivo le tredicesime 36 milioni di italiani incassano la mensilità aggiuntiva
Milano, 29 Novembre 2025 – Finalmente arriva la tredicesima. I lavoratori e i pensionati già iniziano a pregustare uno dei periodi più attesi dell’anno. Tra breve riceveranno il tanto atteso compenso che prima di Natale permetterà di dare attuazione ai progetti che sono stati soltanto idealizzati. Complessivamente saranno 16,3 milioni i pensionati che riceveranno la tredicesima ai quali si aggiungeranno 19,7 milioni di lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Complessivamente, questa mensilità aggiuntiva verrà pagata a 36 milioni di italiani. L’ Ufficio Studi della CGIA segnala che la gratifica natalizia non “premierà” solo i pensionati, gli operai e gli impiegati, ma rappresenterà un significativo introito anche per l’erario, con un gettito Irpef stimato in 13,8 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In arrivo le tredicesime e il Bonus Natale 2025. Ecco il calendario dei pagamenti per pensionati e dipendenti e i requisiti per ottenere l'indennità fino a 100 euro - facebook.com Vai su Facebook
È in arrivo la tredicesima. A partire da lunedì prossimo, infatti, 16,3 milioni di pensionati inizieranno a riceverla, mentre entro Natale sarà corrisposta anche a 19,7 milioni di lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato cgiamestre.com/lunedi-inizian Vai su X
In arrivo le tredicesime, 36 milioni di italiani incassano la mensilità aggiuntiva - I lavoratori e i pensionati già iniziano a pregustare uno dei periodi più attesi dell’anno. Scrive quotidiano.net
Con l’arrivo delle tredicesime, a dicembre le buste paga e le pensioni saranno più pesanti - Ora, con più soldi a disposizione, speriamo che almeno sotto le feste i consumi delle famiglie tornino a crescere. Come scrive quotidiano.net
Quando viene pagata la tredicesima? Le date per pensionati e dipendenti, in arrivo 42 miliardi - L'Ufficio studi della Cgia evidenzia che le tredicesime rappresentato un introito importante anche per le casse dello Stato, con un gettito Irpef stimato in 13,8 miliardi di euro ... Segnala msn.com