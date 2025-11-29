In arrivo le tredicesime 36 milioni di italiani incassano la mensilità aggiuntiva

Quotidiano.net | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 29 Novembre 2025 – Finalmente arriva la tredicesima. I lavoratori e i pensionati già iniziano a pregustare uno dei periodi più attesi dell’anno. Tra breve riceveranno il tanto atteso compenso che prima di Natale permetterà di dare attuazione ai progetti che sono stati soltanto idealizzati. Complessivamente saranno 16,3 milioni i pensionati che riceveranno la tredicesima ai quali si aggiungeranno 19,7 milioni di lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Complessivamente, questa mensilità aggiuntiva verrà pagata a 36 milioni di italiani. L’ Ufficio Studi della CGIA segnala che la gratifica natalizia non “premierà” solo i pensionati, gli operai e gli impiegati, ma rappresenterà un significativo introito anche per l’erario, con un gettito Irpef stimato in 13,8 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

