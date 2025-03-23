Moise Kean innamorato dell'ex Miss Universo Italia Virgina Stablum?Zielinski Inter, la rinascita del centrocampista nerazzurro: ma c’è ...Koopmeiners Juventus, l’olandese sempre più inamovibile: fiducia ...Putin accetta l’ospitalità di Orban per il vertice con gli Stati ...Eppur si muove: i numeri Istat su Pil, export e inflazioneCaramelle alla cannabis, marijuana e hashish. Lo spacciatore recidivo ...Il piano interrato della palazzina finisce sott'acqua, intervento ...Giornate Fai per le scuole, centinaia di studenti alla scoperta dei ...Dipendenti costretti a regalare la spesa ad una 23enne: ...Zelensky rimuove il capo di gabinetto Yermak: scossone ai vertici di ...Maxi sequestro di ortaggi non tracciati: 12 tonnellate donate ad enti ...Freddo intenso inizia a mollare la presa, il meteo del weekendAirbus richiama 6mila aerei A320 per sostituire software difettoso, ...Wicked: le differenze con il libro. Tutto ciò che il film non ti ha ...Un cancelletto nell’URL e l’IA del tuo browser inizia a obbedire agli ...Oliva critica l’operato della politica: “Serve responsabilità, non ...In via San Bernardino apre “La corte gentile”: 3 appartamenti per il ...Maignan, rinnovo con il Milan o nuova esperienza? L’analisiZambrotta operato alle gambe per correggere il varismo, poi la ...LIVE Sci di fondo, Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA: Cassoil si ...Sci freestyle: a Secret Garden aprono la Coppa del Mondo di Big Air ...I risultati della quarta giornata di Conference LeagueBollate, furti e vandalismi in biblioteca prima di un evento contro ...All’Istituto comprensivo Montessori di Bollate la “Settimana ...Rapine di orologi a Milano, ecco come agivano con la tecnica dello ...Crisi sanitarie, Aurigemma “Regioni siano al centro delle strategie ...Scandalo corruzione in Ucraina, Zelensky licenzia il suo Capo di ...Il nuovo volto del terrorismo: l’Africa rischia di diventare il cuore ...Prevenzione degli assalti ai bancomat, Carabinieri intensificano i ...Lazio, missione a San Siro: per Sarri sette ko consecutivi, il tabù ...La Giordania torna alla coscrizione obbligatoria, un segnale al ...Altro che giovani: se rivoluzione socialista sarà, la faranno i vecchiIl neapolitan power cambia le sue frequenze con nuovi interpreti"Giornalista, ti ammazziamo". I cori durante l'assalto ProPal alla ...Caracciolo a La7: “Crosetto rilancia la leva? L’Italia ha 50 anni di ...Digitale, Spotify: per video podcast in Italia le ore di visione sono ...Airbus, "le radiazioni compromettono i comandi di volo": a terra ...Ucraina, l'ora dei veleni che lascia a Vladimir Putin la prossima ...Airbus ferma 6.000 aerei A320, a rischio migliaia di voli. ...I 15 migliori podcast sulla montagnaPorto-Estoril (domenica 30 novembre 2025 ore 21:30): formazioni, ...King of the air, dominio assoluto dei fratelli CasatiSembra un limite di velocità, ma ha il bordo verde: cos'è e a cosa ...Kostic, che ritorno per l'uomo "in più" della Juve: ecco i suoi ...Biglietti Supercoppa, tutto pronto per le semifinali? Cosa serve per ...Infortunio Rugani: il difensore è ancora ai box, quando potrà tornare ...L’Italia del fare appesa alla scrivania di un giudice o di un ...Perché i ricchi finanziano il mondo della cultura che li dipinge da ...Denatalità? Altro che bonus: il vero problema è che non ci si ...Indonesia, oltre 200 vittime dopo frane e alluvioni a SumatraArena: "La mia amministrazione caduta per un'alleanza FI-Pd giudicata ...I rifiuti aumentano più della raccolta differenziata, ma il Veneto ...Stadio-clinica, apertura di Stefania Proietti: “Evitare lo ‘stop’ a ...Fermato al controllo con 40 dosi di cristalli di droga: arrestato ...Trabia premiata per la differenziata, il sindaco: "Risultato mai ..."Il colore nero del crack", esce il singolo di Lorena D'Alia sugli ..."Riapriamo l'ospedale San Lorenzo di via Ingegneros"Telecamere, alcoltest e un “referente per la sicurezza”: il ...Famiglia nel bosco, la svolta si avvicina: un ristoratore offre casa ...Da Roccascalegna all'Agenzia spaziale Europea: l'ingegnere Leonardo ...Incendio nella scuola Pestalozzi, Saverino (Pd): “Atto ignobile ...Si è insediato il nuovo cda della Sac, confermati pieni poteri ...Rifiuti a Porto Empedocle, Cga ribalta il Tar: il Comune vince ...La Banksy Modeste Collection arriva ad Agrigento: a dicembre in ...Casa di riposo con telecamere non autorizzate: titolare segnalato e ...Contro Mosca l’Ue arruola pure i monumentiCollina annuncia la nuova regola del calcio che penalizzerà le ...Oltre 6.000 aerei bloccati a terra, a rischio migliaia di voli: il ...Oroscopo di oggi 29 novembre 2025: energie, intuizioni e scelte da ...Assalto Pro-Pal a Stampa,condanna ColleOfferte Imperdibili di Designer su Amazon per il Black Friday 2025Sicilia Express Natale 2025, viaggio speciale da Torino alla Sicilia ...Assalto Pro Pal alla Stampa di Torino, gli attivisti nella redazione ...«Alla Scala sarò una tigre liberata dalla gabbia». Parola di Sara ...I risultati della quinta giornata di Europa LeagueTruffe agli anziani a Padova, Venezia, Verona e Bolzano: la polizia ...Ucraina, attacco russo su Kiev: almeno due morti | Si dimette il ...Cosenza, medico prescrive una "sedia elettrica": l'errore nella ...Viale Principe di Napoli, scarsa illuminazione e mattonelle ...Verdone: «Tutti dicevano che Gasperini a Roma sarebbe stato odiato. ...“C’era chi banchettava sul mio cadavere. Elodie? Non volevamo ...“Difficile fare giornalismo libero, siete sempre stati la nostra ...Diritto alla verità, la diretta tv del convegno delle Agende rosse di ...Coccolare gli animali è un lavoro: nuove opportunità e sfide per il ...Capelli lisci, mossi o come vuoi. Scegli il tuo stile preferito con ...Garlasco, l’avvocato Taccia in tv: tra Sempio e le notizie sul dna ...Capannelle a fine corsa? Il futuro dell'ippica romana è appeso a un ...Robbie Williams accompagna sul red carpet la figlia Teddy, 13 anni, ...Garlasco, volano stracci a Mattino 5: è scontro De Rensis-LombardiNatale, missione pienone. “Effetto Trump e crisi, ma gli hotel ...Roma, allarme rientrato per Koné ed El Aynaoui: entrambi puntano il ...Delitto di Garlasco, Andrea Sempio aveva un movente: è nascosto nelle ...Strasburgo-Stade Brestois (domenica 30 novembre 2025 ore 15:00): ...Moreno Donadoni punta al Festival di Sanremo dopo 10 anni: il ...Calha a due facce, Sucic altalenante, Diouf un mistero: il ...Verissimo, ospiti del 29 e 30 novembre: da Benedetta Porcaroli a ...Luis Henrique cresce e si candida per un posto da titolare, ...Spalletti cambia sulla trequarti: novità importante di formazione ...La caduta di Yermak: Zelensky isolato, la UE nel panicoMaxi sequestro di sigarette di contrabbando a Brindisi: le immagini ...Airbus richiama 6000 aerei A320 per la correzione urgente di un ...Hong Kong, in centinaia rendono omaggio alle vittime del rogo del ...Festa dell’Albero a Frosinone: “ecco perché non c’eravamo”Addio a Giorgio Frezza, voce storica e volto indimenticabile di ...Lago di Canterno, fondi PNRR per campi da golf nella Riserva. ...Caso Bonuglia, chiuse le indagini per 26: indagati anche 2 ...Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 29 e ...Manuela Carriero, ex tronista di Uomini e Donne: “Ho subito un ...Incidente tra scooter e furgone al Quartaccio: la vittima è Fabrizio ...Trump: “Stop immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo”Vaccino Covid a mRNA, tra gli effetti avversi del siero Pfizer anche ...“Ok, il prezzo è giusto” torna in tv su Canale 5: il nome della ...Zambrotta operato alle gambe. Le foto e la battuta sui social: ...Caccia e la statistica monstre: la Regione coinvolta in 37 cause ...A Milano cresce l’insicurezza «Dall’immigrazione all’uso di droghe»Lotta al lavoro nero a Varese: raffica di multe della Guardia di ...Amira ed Elisa, eroine di Pozzuolo Martesana: ecco come hanno salvato ...La crisi della cooperativa Terre d’Oltrepò commissariata: in bilico ...Ipotesi revisione per Stasi: i legali, cauti, prendono tempo. ...Qvc licenzia quattro conduttrici regine delle televendite: “Quel ...Il bilancio comunale di Milano vale 4 miliardi: addizionale Irpef ...Botte dal vicino e un’agonia lunga tre mesi e mezzo: Giuseppe ...Dove andare a vedere la neve: 8 idee in Emilia RomagnaLazio: Castellanos e Gila rientrano in gruppo, Dele-Bashiru di nuovo ...Mercato Immobiliare, settimana di acquisti: percorso Fed in focusCagliari, arrivano buone notizie: Zé Pedro chiude il lavoro a Villa ...Fda, 10 decessi di bambini “probabilmente legati” al vaccino Covid: ...Roberta Bruzzone, scontro in diretta con Milo Infante e l’addio ...Sondaggi, i numeri dopo le regionali: Fratelli d’Italia resta ...Andrea Sempio, il movente sarebbe chiaro: “Gli inquirenti hanno ...Terremoto, scossa fortissima poco fa: torna la pauraAllarme Airbus: richiamati 6.000 velivoli, molti erano in volo. ...Alla scoperta di Dischi Sotterranei, l’etichetta invidiata dalle ...L’algoritmo Carrisi: perché funziona sempre, anche quando non dovrebbeL’eroica impresa di elaborare un’apologetica per l’epoca contemporaneaAllegri, dalla panchina alla politica: popolarità nei sondaggi al 36%Addio a don Giovanni Baldi, fece nascere la chiesa della Sacra ...Viabilità Roma Regione Lazio del del 29-11-2025 ore 08:40La First Lady Melania Trump diventa produttrice cinematograficaStranger Things 5: Cappuccetto Rosso, la puntata 8 e un evento "epico ...Il nostro sdegno per la lista stupri al Liceo Giulio Cesare di Roma.Airbus ferma 6.000 A320: allarme radiazioni solari.Le Iene condannate per Carlo Gilardi: 100mila euro di risarcimento ...La Juve copia il Milan: a gennaio Spalletti avrà il suo ModricBriaschi: "Boniperti mi fece tagliare i capelli. Spalletti l'uomo ...Centrocampo Inter, i primi turbamenti per il Pisa: da Frattesi a ...Modulo Juve, la svolta programmata da Spalletti è sempre più vicina: ...Trump e lo strano caso dell’autopenna di BidenIl mondo che verrà come sarà? PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 29 ...Indonesia, oltre 250 morti nelle inondazioni a Sumatra: le immagini ...

Leggi le notizie dell'Ultima Ora

La notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Airbus richiama 6000 aerei A320 per la correzione urgente di un software

Airbus richiama 6000 aerei A320 per la correzione urgente di un software

Diverse compagnie aeree nel mondo hanno cancellato o ritardato voli in vista del fine settimana dop... ► lapresse.it

Il nuovo volto del terrorismo: l’Africa rischia di diventare il cuore economico del jihad

Il nuovo volto del terrorismo: l’Africa rischia di diventare il cuore economico del jihad

Per molti anni il dibattito sul terrorismo internazionale è stato dominato dall’idea che il cuore e... ► panorama.it

La Juve copia il Milan: a gennaio Spalletti avrà il suo Modric

La Juve copia il Milan: a gennaio Spalletti avrà il suo Modric

Anche la Juventus, com il Milan, avrà bisogno di fare mercato a gennaio. Così Spalletti ha ben pens... ► glieroidelcalcio.com

Addio a Giorgio Frezza, voce storica e volto indimenticabile di Ernica TV.

Addio a Giorgio Frezza, voce storica e volto indimenticabile di Ernica TV.

Un velo di tristezza è sceso sulla città di Alatri e sull'intero panorama dell'informazione locale... ► frosinonetoday.it

Maxi sequestro di ortaggi non tracciati: 12 tonnellate donate ad enti caritativi in Sicilia

Maxi sequestro di ortaggi non tracciati: 12 tonnellate donate ad enti caritativi in Sicilia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una grande operazione del Corpo Forestale Gli agenti del Corpo fore... ► dayitalianews.com

Denatalità? Altro che bonus: il vero problema è che non ci si accoppia più

Denatalità? Altro che bonus: il vero problema è che non ci si accoppia più

Dalla società senza padri siamo passati alla società senza figli. Sembra una battuta ma è la verità... ► lettera43.it

Allegri, dalla panchina alla politica: popolarità nei sondaggi al 36%

Allegri, dalla panchina alla politica: popolarità nei sondaggi al 36%

Se Max Allegri finisce in politica. È successo anche questo all'alba della stagione che segna il su... ► ilgiornale.it

Garlasco, l’avvocato Taccia in tv: tra Sempio e le notizie sul dna compatibile

Garlasco, l’avvocato Taccia in tv: tra Sempio e le notizie sul dna compatibile

L’avvocato Angela Taccia è intervenuta nella puntata del 28 novembre di Quarto Grado, dedicata alle... ► caffeinamagazine.it

Il mondo che verrà come sarà? PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 29 novembre 2025

Il mondo che verrà come sarà? PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 29 novembre 2025

Quello che sta crollando non è un sistema politico, ma il presupposto fisico su cui quel sistema si ... ► imolaoggi.it

Sci freestyle: a Secret Garden aprono la Coppa del Mondo di Big Air con una vittoria Muir e Podmilsak

Sci freestyle: a Secret Garden aprono la Coppa del Mondo di Big Air con una vittoria Muir e Podmilsak

Dopo lo slopestyle (solo per le donne) di Stubai, la Coppa del Mondo di sci freestyle fa tappa in C... ► oasport.it

Incendio nella scuola Pestalozzi, Saverino (Pd): “Atto ignobile contro un simbolo di legalità”

Incendio nella scuola Pestalozzi, Saverino (Pd): “Atto ignobile contro un simbolo di legalità”

Un vasto incendio ha danneggiato il secondo piano dell'istituto scolastico Pestalozzi, al Villaggi... ► cataniatoday.it

Dipendenti costretti a regalare la spesa ad una 23enne: “Altrimenti vi faccio spaccare l’auto”

Dipendenti costretti a regalare la spesa ad una 23enne: “Altrimenti vi faccio spaccare l’auto”

La donna, 23 anni e residente nel campo rom di via Carrafiello, non esitava a minacciare i dipenden... ► fanpage.it

Strasburgo Stade Brestois (domenica 30 novembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Strasburgo Stade Brestois (domenica 30 novembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici

Sta diventando grande lo Strasburgo di Rosenior che si è regalato una sera di gloria in Conference ... ► infobetting.com

Stadio clinica, apertura di Stefania Proietti: “Evitare lo ‘stop’ a procedimenti amministrativi successivi. Necessaria collaborazione istituzionale”

Stadio clinica, apertura di Stefania Proietti: “Evitare lo ‘stop’ a procedimenti amministrativi successivi. Necessaria collaborazione istituzionale”

Una lunga intervista per tracciare un bilancio del primo anno di amministrazione. La presidente de... ► ternitoday.it

Festa dell’Albero a Frosinone: “ecco perché non c’eravamo”

Festa dell’Albero a Frosinone: “ecco perché non c’eravamo”

“Nessuno è più convinto di noi del ruolo cruciale degli alberi nel diffondere benessere, specialme... ► frosinonetoday.it

“Ok, il prezzo è giusto” torna in tv su Canale 5: il nome della presunta conduttrice vi sorprenderà, ecco chi è

“Ok, il prezzo è giusto” torna in tv su Canale 5: il nome della presunta conduttrice vi sorprenderà, ecco chi è

Ok, il prezzo è giusto, il celebre game show firmato Mediaset, si prepara a tornare su Canale 5 e g... ► donnapop.it

Lazio: Castellanos e Gila rientrano in gruppo, Dele Bashiru di nuovo in lista

Lazio: Castellanos e Gila rientrano in gruppo, Dele Bashiru di nuovo in lista

Roma 27 novembre 2025 - Si lavora a Formello e arrivano buone notizie da campo e infermeria. Nella... ► sport.quotidiano.net

Il bilancio comunale di Milano vale 4 miliardi: addizionale Irpef effetto Paperoni e dalla tassa turisti 74 milioni in più

Il bilancio comunale di Milano vale 4 miliardi: addizionale Irpef effetto Paperoni e dalla tassa turisti 74 milioni in più

Milano, 28 novembre 2025 –  Effetto “Paperoni“ sull’addizionale Irpef: +30 milioni di euro, dai 22... ► ilgiorno.it

Verdone: «Tutti dicevano che Gasperini a Roma sarebbe stato odiato. Tifo Sinner ma è un robot, Alcaraz sorride sempre»

Verdone: «Tutti dicevano che Gasperini a Roma sarebbe stato odiato. Tifo Sinner ma è un robot, Alcaraz sorride sempre»

Carlo Verdone ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport quest’oggi e ha parlato della R... ► ilnapolista.it

“Difficile fare giornalismo libero, siete sempre stati la nostra forza ora vi chiediamo aiuto”: Luca Sommi invita ad abbonarsi al Fatto (a prezzo speciale)

“Difficile fare giornalismo libero, siete sempre stati la nostra forza ora vi chiediamo aiuto”: Luca Sommi invita ad abbonarsi al Fatto (a prezzo speciale)

“È sempre più difficile fare giornalismo libero, soprattutto in un momento come questo in cui l’edi... ► ilfattoquotidiano.it

Garlasco, volano stracci a Mattino 5: è scontro De Rensis Lombardi

Garlasco, volano stracci a Mattino 5: è scontro De Rensis Lombardi

News Tv. Un’esplosione di tensione ha scosso gli studi di Canale 5 durante l’ultima puntata di Matt... ► tvzap.it

Wicked: le differenze con il libro. Tutto ciò che il film non ti ha mostrato

Wicked: le differenze con il libro. Tutto ciò che il film non ti ha mostrato

Il fenomeno Wicked ha travolto tutti. I fan del musical hanno finalmente cantato le loro canzoni pr... ► screenworld.it

Le Iene condannate per Carlo Gilardi: 100mila euro di risarcimento all’avvocata diffamata

Le Iene condannate per Carlo Gilardi: 100mila euro di risarcimento all’avvocata diffamata

Si è concluso con una condanna il processo che vedeva imputate le giornaliste delle Iene Nina Palmi... ► cultweb.it

Fermato al controllo con 40 dosi di cristalli di droga: arrestato 43enne

Fermato al controllo con 40 dosi di cristalli di droga: arrestato 43enne

E' stato trovato con una droga sintetica che probabilmente è 'Shaboo', metanfetamina in cristalli,... ► pisatoday.it

I risultati della quinta giornata di Europa League

I risultati della quinta giornata di Europa League

Bologna, 28 novembre 2025 - Una serata ricca di gol, come sempre, nella quinta giornata di UEFA Eur... ► sport.quotidiano.net

Cosenza, medico prescrive una "sedia elettrica": l

Cosenza, medico prescrive una "sedia elettrica": l'errore nella ricetta diventa virale

Il lapsus ha generato ilarità e polemiche sul web. La prescrizione per sedute di fisioterapia voleva... ► tgcom24.mediaset.it

Trump: “Stop immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo”

Trump: “Stop immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo”

(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato una stretta sull’immigrazione dopo... ► ildifforme.it

L’Italia del fare appesa alla scrivania di un giudice o di un burocrate

L’Italia del fare appesa alla scrivania di un giudice o di un burocrate

Da una parte, l’idea di un’Italia che collega territori, supera divisioni, accorcia distanze. Dall’... ► lidentita.it

Oroscopo di oggi 29 novembre 2025: energie, intuizioni e scelte da non rimandare

Oroscopo di oggi 29 novembre 2025: energie, intuizioni e scelte da non rimandare

ABBONATI A DAYITALIANEWS La giornata di oggi porta con sé movimenti sottili e decisioni da pond... ► dayitalianews.com

A Milano cresce l’insicurezza «Dall’immigrazione all’uso di droghe»

A Milano cresce l’insicurezza «Dall’immigrazione all’uso di droghe»

Quello della sicurezza e della prevenzione è un tema costantemente in primo piano nel dibattito pub... ► ilgiorno.it

In via San Bernardino apre “La corte gentile”: 3 appartamenti per il co housing di over 65 e persone fragili

In via San Bernardino apre “La corte gentile”: 3 appartamenti per il co housing di over 65 e persone fragili

Bergamo. È stata inaugurata venerdì 28 novembre, in via San Bernardino 59, “La corte gentile”, prog... ► bergamonews.it

Da Roccascalegna all

Da Roccascalegna all'Agenzia spaziale Europea: l'ingegnere Leonardo gira il mondo con un occhio allo spazio e il cuore nella sua terra

Cresciuto all'ombra del castello medievale del barone Corvo de Corvis, al tempo volgeva lo sguardo... ► chietitoday.it

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025

Verissimo torna nel pomeriggio di Canale 5 con due imperdibile puntate presentate da Silvia Toffani... ► superguidatv.it

Telecamere, alcoltest e un “referente per la sicurezza”: il protocollo tra discoteche e Prefettura

Telecamere, alcoltest e un “referente per la sicurezza”: il protocollo tra discoteche e Prefettura

Ieri pomeriggio, presso la Prefettura di Modena, è stato siglato un importante protocollo d'intesa... ► modenatoday.it

Oliva critica l’operato della politica: “Serve responsabilità, non propaganda”

Oliva critica l’operato della politica: “Serve responsabilità, non propaganda”

Tarantini Time QuotidianoTaranto scivola mentre la politica resta immobile, incastrata in equilibri... ► tarantinitime.it

Dove andare a vedere la neve: 8 idee in Emilia Romagna

Dove andare a vedere la neve: 8 idee in Emilia Romagna

Molti luoghi del nostro Appennino si sono tinti di bianco, offrendo paesaggi suggestivi ideali per p... ► ilrestodelcarlino.it

Caracciolo a La7: “Crosetto rilancia la leva? L’Italia ha 50 anni di età mediana e i russi non vogliono invaderci. Di che parliamo?”

Caracciolo a La7: “Crosetto rilancia la leva? L’Italia ha 50 anni di età mediana e i russi non vogliono invaderci. Di che parliamo?”

La proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto di introdurre un nuovo servizio militare su ba... ► ilfattoquotidiano.it

Crisi sanitarie, Aurigemma “Regioni siano al centro delle strategie europee”

Crisi sanitarie, Aurigemma “Regioni siano al centro delle strategie europee”

ROMA (ITALPRESS) – “Come relatore sul parere riguardante la strategia proposta dalla Commissione e... ► ildenaro.it

Sondaggi, i numeri dopo le regionali: Fratelli d’Italia resta saldamente in testa

Sondaggi, i numeri dopo le regionali: Fratelli d’Italia resta saldamente in testa

Le ultime elezioni regionali avrebbero potuto ridisegnare almeno in parte la mappa del consenso naz... ► thesocialpost.it

Maignan, rinnovo con il Milan o nuova esperienza? L’analisi

Maignan, rinnovo con il Milan o nuova esperienza? L’analisi

Durante il podcast de 'La Gazzetta dello Sport' si parla del futuro di Mike Maignan, portiere in sc... ► pianetamilan.it

Il neapolitan power cambia le sue frequenze con nuovi interpreti

Il neapolitan power cambia le sue frequenze con nuovi interpreti

Il neapolitan power non è soltanto un capitolo musicale degli anni Settanta e Ottanta. È un codice ... ► ilfoglio.it

Centrocampo Inter, i primi turbamenti per il Pisa: da Frattesi a Sucic, le difficoltà di un reparto in crisi

Centrocampo Inter, i primi turbamenti per il Pisa: da Frattesi a Sucic, le difficoltà di un reparto in crisi

di Redazione Inter News 24Centrocampo Inter, quali sono i ballottaggi più forti in casa nerazzurra i... ► internews24.com

Allarme Airbus: richiamati 6.000 velivoli, molti erano in volo. Traffico in tilt

Allarme Airbus: richiamati 6.000 velivoli, molti erano in volo. Traffico in tilt

Una decisione senza precedenti sta scuotendo l’aviazione civile mondiale. Airbus ha ordinato interv... ► thesocialpost.it

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA: Cassoil si conferma tra le big in qualificazione, Ganz avanza. Attesa per Pellegrino

LIVE Sci di fondo, Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA: Cassoil si conferma tra le big in qualificazione, Ganz avanza. Attesa per Pellegrino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.15: Le altre qualificate: Skistad, Niemela, Diggins, Ka... ► oasport.it

Moreno Donadoni punta al Festival di Sanremo dopo 10 anni: il vincitore di Amici racconta carriera, sfide e guadagni

Moreno Donadoni punta al Festival di Sanremo dopo 10 anni: il vincitore di Amici racconta carriera, sfide e guadagni

Dal trionfo nel talent di Maria De Filippi ai momenti più difficili della carriera, fino al sogno d... ► lawebstar.it

Sicilia Express Natale 2025, viaggio speciale da Torino alla Sicilia con posti da 29,90 euro

Sicilia Express Natale 2025, viaggio speciale da Torino alla Sicilia con posti da 29,90 euro

La Regione Siciliana ha confermato per Natale 2025 il servizio ferroviario speciale Sicilia Express... ► orizzontescuola.it

Viale Principe di Napoli, scarsa illuminazione e mattonelle sconnesse: la denuncia di un cittadino

Viale Principe di Napoli, scarsa illuminazione e mattonelle sconnesse: la denuncia di un cittadino

Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un cittadi... ► anteprima24.it

King of the air, dominio assoluto dei fratelli Casati

King of the air, dominio assoluto dei fratelli Casati

Il Red Bull King of the Air 2025 entra nella leggenda: Lorenzo Casati è il nuovo campione. Suo frate... ► gazzetta.it

Calha a due facce, Sucic altalenante, Diouf un mistero: il centrocampo dell

Calha a due facce, Sucic altalenante, Diouf un mistero: il centrocampo dell'Inter è un rebus

Chivu deve rilanciare il reparto più forte: anche Frattesi non riesce a ritrovarsi e rischia la cess... ► gazzetta.it

Un cancelletto nell’URL e l’IA del tuo browser inizia a obbedire agli hacker: come difenderti da HashJack

Un cancelletto nell’URL e l’IA del tuo browser inizia a obbedire agli hacker: come difenderti da HashJack

C’è qualcosa di inquietante nella semplicità. Un singolo carattere, il cancelletto #, quel simbolo ... ► screenworld.it

Ipotesi revisione per Stasi: i legali, cauti, prendono tempo. “Servono più elementi”. La strategia? Aspettare la conclusione della nuova inchiesta

Ipotesi revisione per Stasi: i legali, cauti, prendono tempo. “Servono più elementi”. La strategia? Aspettare la conclusione della nuova inchiesta

Garlasco (Pavia), 28 novembre 2025 – “Aspetteremo la chiusura delle indagini”. L’avvocata Giada Boc... ► ilgiorno.it

Robbie Williams accompagna sul red carpet la figlia Teddy, 13 anni, per il suo primo ruolo da attrice: «Voglio che la gente veda la sua gentilezza, la sua sensibilità e la sua empatia»

Robbie Williams accompagna sul red carpet la figlia Teddy, 13 anni, per il suo primo ruolo da attrice: «Voglio che la gente veda la sua gentilezza, la sua sensibilità e la sua empatia»

La figlia maggiore di Robbie Williams lancia la sua carriera di attrice con il suo primo ruolo nel f... ► vanityfair.it

Caso Bonuglia, chiuse le indagini per 26: indagati anche 2 carabinieri, il vicesindaco e l

Caso Bonuglia, chiuse le indagini per 26: indagati anche 2 carabinieri, il vicesindaco e l'ex sindaco

Si chiude la fase preliminare dell’inchiesta che ruota attorno alla gestione del comando dei vigil... ► casertanews.it

Maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Brindisi: le immagini del blitz

Maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Brindisi: le immagini del blitz

La Guardia di finanza di Brindisi ha condotto una importante operazione contro la produzione e vend... ► lapresse.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 29 11 2025 ore 08:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 29 11 2025 ore 08:40

Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio d... ► romadailynews.it

Amira ed Elisa, eroine di Pozzuolo Martesana: ecco come hanno salvato una 13enne e fatto scappare due molestatori

Amira ed Elisa, eroine di Pozzuolo Martesana: ecco come hanno salvato una 13enne e fatto scappare due molestatori

Pozzuolo Martesana (Milano), 28 novembre 2025 – Un appuntamento con un’amica, nel tardo pomeriggio ... ► ilgiorno.it

I risultati della quarta giornata di Conference League

I risultati della quarta giornata di Conference League

Bologna, 28 novembre 2025 - Nonostante il cambio in panchina, la maledizione stagionale della Fiore... ► sport.quotidiano.net

Coccolare gli animali è un lavoro: nuove opportunità e sfide per il benessere di cani e gatti

Coccolare gli animali è un lavoro: nuove opportunità e sfide per il benessere di cani e gatti

Coccolare gli animali è un lavoro a tutti gli effetti e qualcosa potrebbe far pensare che sia una p... ► dilei.it

Stranger Things 5: Cappuccetto Rosso, la puntata 8 e un evento "epico e intimo"

Stranger Things 5: Cappuccetto Rosso, la puntata 8 e un evento "epico e intimo"

Millie Bobby Brown e David Harbour hanno incontrato la stampa alla vigilia dell'atteso finale, guard... ► movieplayer.it

Contro Mosca l’Ue arruola pure i monumenti

Contro Mosca l’Ue arruola pure i monumenti

I ministri della Cultura lanciano un appello per far fronte alla presunta minaccia di Vladimir Puti... ► laverita.info

Trabia premiata per la differenziata, il sindaco: "Risultato mai raggiunto, grazie ai cittadini"

Trabia premiata per la differenziata, il sindaco: "Risultato mai raggiunto, grazie ai cittadini"

L' assessorato regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità ha premiato il Comune di Tra... ► palermotoday.it

Infortunio Rugani: il difensore è ancora ai box, quando potrà tornare a disposizione di Spalletti. La data cerchiata in rosso alla Continassa

Infortunio Rugani: il difensore è ancora ai box, quando potrà tornare a disposizione di Spalletti. La data cerchiata in rosso alla Continassa

di Redazione JuventusNews24Infortunio Rugani, il centrale dovrà stare ancora fermo ai box: servono a... ► juventusnews24.com