Ucraina, Zelensky rimuove il suo braccio destro e capo negoziatore della pace travolto dallo scandalo ... quotidiano.net
Andrea Sempio, il movente sarebbe chiaro: “Gli inquirenti hanno trovato tutto” thesocialpost.it
Zambrotta operato alle gambe. Le foto e la battura sui social: “Sembra più dritta?” ilgiorno.it
Famiglia nel bosco, si chiude il caso? Nathan affascinato da un altro casolare offerto gratis. Il ... leggo.it
Calha a due facce, Sucic altalenante, Diouf un mistero: il centrocampo dell'Inter è un rebus gazzetta.it
Ucraina, attacco russo su Kiev: almeno un morto | Si dimette il braccio destro di Zelensky, Yermak: "Sono ... tgcom24.mediaset.it
Airbus richiama 6000 aerei A320 per la correzione urgente di un software
Diverse compagnie aeree nel mondo hanno cancellato o ritardato voli in vista del fine settimana dop... ► lapresse.it
Il nuovo volto del terrorismo: l’Africa rischia di diventare il cuore economico del jihad
Per molti anni il dibattito sul terrorismo internazionale è stato dominato dall’idea che il cuore e... ► panorama.it
La Juve copia il Milan: a gennaio Spalletti avrà il suo Modric
Anche la Juventus, com il Milan, avrà bisogno di fare mercato a gennaio. Così Spalletti ha ben pens... ► glieroidelcalcio.com
Addio a Giorgio Frezza, voce storica e volto indimenticabile di Ernica TV.
Un velo di tristezza è sceso sulla città di Alatri e sull'intero panorama dell'informazione locale... ► frosinonetoday.it
Maxi sequestro di ortaggi non tracciati: 12 tonnellate donate ad enti caritativi in Sicilia
ABBONATI A DAYITALIANEWS Una grande operazione del Corpo Forestale Gli agenti del Corpo fore... ► dayitalianews.com
Denatalità? Altro che bonus: il vero problema è che non ci si accoppia più
Dalla società senza padri siamo passati alla società senza figli. Sembra una battuta ma è la verità... ► lettera43.it
Allegri, dalla panchina alla politica: popolarità nei sondaggi al 36%
Se Max Allegri finisce in politica. È successo anche questo all'alba della stagione che segna il su... ► ilgiornale.it
Garlasco, l’avvocato Taccia in tv: tra Sempio e le notizie sul dna compatibile
L’avvocato Angela Taccia è intervenuta nella puntata del 28 novembre di Quarto Grado, dedicata alle... ► caffeinamagazine.it
Il mondo che verrà come sarà? PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 29 novembre 2025
Quello che sta crollando non è un sistema politico, ma il presupposto fisico su cui quel sistema si ... ► imolaoggi.it
Sci freestyle: a Secret Garden aprono la Coppa del Mondo di Big Air con una vittoria Muir e Podmilsak
Dopo lo slopestyle (solo per le donne) di Stubai, la Coppa del Mondo di sci freestyle fa tappa in C... ► oasport.it
Incendio nella scuola Pestalozzi, Saverino (Pd): “Atto ignobile contro un simbolo di legalità”
Un vasto incendio ha danneggiato il secondo piano dell'istituto scolastico Pestalozzi, al Villaggi... ► cataniatoday.it
Dipendenti costretti a regalare la spesa ad una 23enne: “Altrimenti vi faccio spaccare l’auto”
La donna, 23 anni e residente nel campo rom di via Carrafiello, non esitava a minacciare i dipenden... ► fanpage.it
Strasburgo Stade Brestois (domenica 30 novembre 2025 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici
Sta diventando grande lo Strasburgo di Rosenior che si è regalato una sera di gloria in Conference ... ► infobetting.com
Stadio clinica, apertura di Stefania Proietti: “Evitare lo ‘stop’ a procedimenti amministrativi successivi. Necessaria collaborazione istituzionale”
Una lunga intervista per tracciare un bilancio del primo anno di amministrazione. La presidente de... ► ternitoday.it
Festa dell’Albero a Frosinone: “ecco perché non c’eravamo”
“Nessuno è più convinto di noi del ruolo cruciale degli alberi nel diffondere benessere, specialme... ► frosinonetoday.it
“Ok, il prezzo è giusto” torna in tv su Canale 5: il nome della presunta conduttrice vi sorprenderà, ecco chi è
Ok, il prezzo è giusto, il celebre game show firmato Mediaset, si prepara a tornare su Canale 5 e g... ► donnapop.it
Lazio: Castellanos e Gila rientrano in gruppo, Dele Bashiru di nuovo in lista
Roma 27 novembre 2025 - Si lavora a Formello e arrivano buone notizie da campo e infermeria. Nella... ► sport.quotidiano.net
Il bilancio comunale di Milano vale 4 miliardi: addizionale Irpef effetto Paperoni e dalla tassa turisti 74 milioni in più
Milano, 28 novembre 2025 – Effetto “Paperoni“ sull’addizionale Irpef: +30 milioni di euro, dai 22... ► ilgiorno.it
Verdone: «Tutti dicevano che Gasperini a Roma sarebbe stato odiato. Tifo Sinner ma è un robot, Alcaraz sorride sempre»
Carlo Verdone ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport quest’oggi e ha parlato della R... ► ilnapolista.it
“Difficile fare giornalismo libero, siete sempre stati la nostra forza ora vi chiediamo aiuto”: Luca Sommi invita ad abbonarsi al Fatto (a prezzo speciale)
“È sempre più difficile fare giornalismo libero, soprattutto in un momento come questo in cui l’edi... ► ilfattoquotidiano.it
Garlasco, volano stracci a Mattino 5: è scontro De Rensis Lombardi
News Tv. Un’esplosione di tensione ha scosso gli studi di Canale 5 durante l’ultima puntata di Matt... ► tvzap.it
Wicked: le differenze con il libro. Tutto ciò che il film non ti ha mostrato
Il fenomeno Wicked ha travolto tutti. I fan del musical hanno finalmente cantato le loro canzoni pr... ► screenworld.it
Le Iene condannate per Carlo Gilardi: 100mila euro di risarcimento all’avvocata diffamata
Si è concluso con una condanna il processo che vedeva imputate le giornaliste delle Iene Nina Palmi... ► cultweb.it
Fermato al controllo con 40 dosi di cristalli di droga: arrestato 43enne
E' stato trovato con una droga sintetica che probabilmente è 'Shaboo', metanfetamina in cristalli,... ► pisatoday.it
I risultati della quinta giornata di Europa League
Bologna, 28 novembre 2025 - Una serata ricca di gol, come sempre, nella quinta giornata di UEFA Eur... ► sport.quotidiano.net
Cosenza, medico prescrive una "sedia elettrica": l'errore nella ricetta diventa virale
Il lapsus ha generato ilarità e polemiche sul web. La prescrizione per sedute di fisioterapia voleva... ► tgcom24.mediaset.it
Trump: “Stop immigrazione dai Paesi del Terzo Mondo”
(Adnkronos) – Il presidente americano Donald Trump ha annunciato una stretta sull’immigrazione dopo... ► ildifforme.it
L’Italia del fare appesa alla scrivania di un giudice o di un burocrate
Da una parte, l’idea di un’Italia che collega territori, supera divisioni, accorcia distanze. Dall’... ► lidentita.it
Oroscopo di oggi 29 novembre 2025: energie, intuizioni e scelte da non rimandare
ABBONATI A DAYITALIANEWS La giornata di oggi porta con sé movimenti sottili e decisioni da pond... ► dayitalianews.com
A Milano cresce l’insicurezza «Dall’immigrazione all’uso di droghe»
Quello della sicurezza e della prevenzione è un tema costantemente in primo piano nel dibattito pub... ► ilgiorno.it
In via San Bernardino apre “La corte gentile”: 3 appartamenti per il co housing di over 65 e persone fragili
Bergamo. È stata inaugurata venerdì 28 novembre, in via San Bernardino 59, “La corte gentile”, prog... ► bergamonews.it
Da Roccascalegna all'Agenzia spaziale Europea: l'ingegnere Leonardo gira il mondo con un occhio allo spazio e il cuore nella sua terra
Cresciuto all'ombra del castello medievale del barone Corvo de Corvis, al tempo volgeva lo sguardo... ► chietitoday.it
Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025
Verissimo torna nel pomeriggio di Canale 5 con due imperdibile puntate presentate da Silvia Toffani... ► superguidatv.it
Telecamere, alcoltest e un “referente per la sicurezza”: il protocollo tra discoteche e Prefettura
Ieri pomeriggio, presso la Prefettura di Modena, è stato siglato un importante protocollo d'intesa... ► modenatoday.it
Oliva critica l’operato della politica: “Serve responsabilità, non propaganda”
Tarantini Time QuotidianoTaranto scivola mentre la politica resta immobile, incastrata in equilibri... ► tarantinitime.it
Dove andare a vedere la neve: 8 idee in Emilia Romagna
Molti luoghi del nostro Appennino si sono tinti di bianco, offrendo paesaggi suggestivi ideali per p... ► ilrestodelcarlino.it
Caracciolo a La7: “Crosetto rilancia la leva? L’Italia ha 50 anni di età mediana e i russi non vogliono invaderci. Di che parliamo?”
La proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto di introdurre un nuovo servizio militare su ba... ► ilfattoquotidiano.it
Crisi sanitarie, Aurigemma “Regioni siano al centro delle strategie europee”
ROMA (ITALPRESS) – “Come relatore sul parere riguardante la strategia proposta dalla Commissione e... ► ildenaro.it
Sondaggi, i numeri dopo le regionali: Fratelli d’Italia resta saldamente in testa
Le ultime elezioni regionali avrebbero potuto ridisegnare almeno in parte la mappa del consenso naz... ► thesocialpost.it
Maignan, rinnovo con il Milan o nuova esperienza? L’analisi
Durante il podcast de 'La Gazzetta dello Sport' si parla del futuro di Mike Maignan, portiere in sc... ► pianetamilan.it
Il neapolitan power cambia le sue frequenze con nuovi interpreti
Il neapolitan power non è soltanto un capitolo musicale degli anni Settanta e Ottanta. È un codice ... ► ilfoglio.it
Centrocampo Inter, i primi turbamenti per il Pisa: da Frattesi a Sucic, le difficoltà di un reparto in crisi
di Redazione Inter News 24Centrocampo Inter, quali sono i ballottaggi più forti in casa nerazzurra i... ► internews24.com
Allarme Airbus: richiamati 6.000 velivoli, molti erano in volo. Traffico in tilt
Una decisione senza precedenti sta scuotendo l’aviazione civile mondiale. Airbus ha ordinato interv... ► thesocialpost.it
LIVE Sci di fondo, Sprint tc Ruka 2025 in DIRETTA: Cassoil si conferma tra le big in qualificazione, Ganz avanza. Attesa per Pellegrino
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.15: Le altre qualificate: Skistad, Niemela, Diggins, Ka... ► oasport.it
Moreno Donadoni punta al Festival di Sanremo dopo 10 anni: il vincitore di Amici racconta carriera, sfide e guadagni
Dal trionfo nel talent di Maria De Filippi ai momenti più difficili della carriera, fino al sogno d... ► lawebstar.it
Sicilia Express Natale 2025, viaggio speciale da Torino alla Sicilia con posti da 29,90 euro
La Regione Siciliana ha confermato per Natale 2025 il servizio ferroviario speciale Sicilia Express... ► orizzontescuola.it
Viale Principe di Napoli, scarsa illuminazione e mattonelle sconnesse: la denuncia di un cittadino
Tempo di lettura: 3 minuti Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un cittadi... ► anteprima24.it
King of the air, dominio assoluto dei fratelli Casati
Il Red Bull King of the Air 2025 entra nella leggenda: Lorenzo Casati è il nuovo campione. Suo frate... ► gazzetta.it
Calha a due facce, Sucic altalenante, Diouf un mistero: il centrocampo dell'Inter è un rebus
Chivu deve rilanciare il reparto più forte: anche Frattesi non riesce a ritrovarsi e rischia la cess... ► gazzetta.it
Un cancelletto nell’URL e l’IA del tuo browser inizia a obbedire agli hacker: come difenderti da HashJack
C’è qualcosa di inquietante nella semplicità. Un singolo carattere, il cancelletto #, quel simbolo ... ► screenworld.it
Ipotesi revisione per Stasi: i legali, cauti, prendono tempo. “Servono più elementi”. La strategia? Aspettare la conclusione della nuova inchiesta
Garlasco (Pavia), 28 novembre 2025 – “Aspetteremo la chiusura delle indagini”. L’avvocata Giada Boc... ► ilgiorno.it
Robbie Williams accompagna sul red carpet la figlia Teddy, 13 anni, per il suo primo ruolo da attrice: «Voglio che la gente veda la sua gentilezza, la sua sensibilità e la sua empatia»
La figlia maggiore di Robbie Williams lancia la sua carriera di attrice con il suo primo ruolo nel f... ► vanityfair.it
Caso Bonuglia, chiuse le indagini per 26: indagati anche 2 carabinieri, il vicesindaco e l'ex sindaco
Si chiude la fase preliminare dell’inchiesta che ruota attorno alla gestione del comando dei vigil... ► casertanews.it
Maxi sequestro di sigarette di contrabbando a Brindisi: le immagini del blitz
La Guardia di finanza di Brindisi ha condotto una importante operazione contro la produzione e vend... ► lapresse.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 29 11 2025 ore 08:40
Astral infomobilità Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio d... ► romadailynews.it
Amira ed Elisa, eroine di Pozzuolo Martesana: ecco come hanno salvato una 13enne e fatto scappare due molestatori
Pozzuolo Martesana (Milano), 28 novembre 2025 – Un appuntamento con un’amica, nel tardo pomeriggio ... ► ilgiorno.it
I risultati della quarta giornata di Conference League
Bologna, 28 novembre 2025 - Nonostante il cambio in panchina, la maledizione stagionale della Fiore... ► sport.quotidiano.net
Coccolare gli animali è un lavoro: nuove opportunità e sfide per il benessere di cani e gatti
Coccolare gli animali è un lavoro a tutti gli effetti e qualcosa potrebbe far pensare che sia una p... ► dilei.it
Stranger Things 5: Cappuccetto Rosso, la puntata 8 e un evento "epico e intimo"
Millie Bobby Brown e David Harbour hanno incontrato la stampa alla vigilia dell'atteso finale, guard... ► movieplayer.it
Contro Mosca l’Ue arruola pure i monumenti
I ministri della Cultura lanciano un appello per far fronte alla presunta minaccia di Vladimir Puti... ► laverita.info
Trabia premiata per la differenziata, il sindaco: "Risultato mai raggiunto, grazie ai cittadini"
L' assessorato regionale all'Energia e ai servizi di pubblica utilità ha premiato il Comune di Tra... ► palermotoday.it
Infortunio Rugani: il difensore è ancora ai box, quando potrà tornare a disposizione di Spalletti. La data cerchiata in rosso alla Continassa
di Redazione JuventusNews24Infortunio Rugani, il centrale dovrà stare ancora fermo ai box: servono a... ► juventusnews24.com