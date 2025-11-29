In Altre Parole Carlo Verdone e Tommaso Montanari tra gli ospiti

Massimo Gramellini torna questa sera, sabato 29 novembre, con una nuova puntata di In Altre Parole, il talk di attualità e cultura in onda dalle 20.30 su La7. Anticipazioni e ospiti del 29 novembre 2025. In apertura, Massimo Gramellini ospita il rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari, per affrontare i fatti più rilevanti della settimana e presentare anche il suo nuovo libro Per Gaza. Ad arricchire la puntata anche una conversazione con il regista Carlo Verdone, in uscita con la quarta stagione di Vita da Carlo, e un’intervista con l’attrice Ottavia Piccolo, in teatro con Matteotti – Anatomia di un fascismo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - In Altre Parole, Carlo Verdone e Tommaso Montanari tra gli ospiti

