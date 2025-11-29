In 900 a Montepulciano per rafforzare Elly Schlein
AGI - "Da Montepulciano vogliamo rafforzare la leadership della nostra segretaria Elly Schlein e del suo gruppo dirigente, perché siamo quelli che dal primo momento, prima di molti altri, hanno creduto in quel progetto politico non per convenienza ma per convinzione. Siamo anche quelli che a differenza di qualche amico del Pd sanno anche leggere lo statuto del partito che prevede che sia il segretario nazionale a guidarci nella sfida delle politiche". Lo ha detto il deputato e membro della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino, aprendo i lavori della tre giorni di lavori delle aree della maggioranza dem che sostiene la segretaria Schlein. 🔗 Leggi su Agi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Domani sarò in viaggio per Montepulciano per partecipare ad un momento di confronto vero, positivo, della comunità PD. Un momento per guardare avanti, non indietro. Un momento per rafforzare il nostro impegno e costruire insieme a Elly il progetto di un c - facebook.com Vai su Facebook
**Pd: oltre 1200 a evento dem Montepulciano, 'qui per rafforzare leadership Schlein'** - Rafforzare la leadership di Elly Schlein e consolidare la costruzione di "un'alternativa plurale e credibile". Da msn.com
Pd: a Montepulciano 'Costruire alternativa', agenda per sfida destra e rafforzare Schlein' (2) - L'iniziativa di Montepulciano è stata organizzata da Areadem di Dario Franceschini, la sinistra di Andrea Orlando e Peppe Provenzano e quella degli ex Art. Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Pd, a Montepulciano per l’ “alternativa” a Elly. In campo Sposetti e Franceschini - È questo il titolo dell’evento organizzato a Montepulciano dal 28 al 30 novembre, da AreaDem, che fa riferimento a Dario Franceschini con la sinistra Pd di Andrea Orlando, ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it