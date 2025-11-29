in 900 a montepulciano per rafforzare elly schlein

AGI - "Da Montepulciano vogliamo rafforzare la leadership della nostra segretaria Elly Schlein e del suo gruppo dirigente, perché siamo quelli che dal primo momento, prima di molti altri, hanno creduto in quel progetto politico non per convenienza ma per convinzione. Siamo anche quelli che a differenza di qualche amico del Pd sanno anche leggere lo statuto del partito che prevede che sia il segretario nazionale a guidarci nella sfida delle politiche". Lo ha detto il deputato e membro della segreteria nazionale Pd, Marco Sarracino, aprendo i lavori della tre giorni di lavori delle aree della maggioranza dem che sostiene la segretaria Schlein. 🔗 Leggi su Agi.it

