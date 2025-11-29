Impulsi elettrici brevi per trattare fibrillazione atriale | cardiologia d' avanguardia al San Paolo

L'ospedale San Paolo di Bari all'avanguardia della cardiologia interventistica con la tecnica dell'elettroporazione per consentire operazioni più sicure e tempi di recupero più rapidi per i pazienti. La tipologia d'intervento utilizza impulsi elettrici brevi e ad alta intensità per trattare in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

#Elettroporazione: all’ #OspedaleSanPaolo di #Bari una nuova frontiera per il trattamento sicuro della #fibrillazioneatriale. Una tecnologia, basata su brevi impulsi elettrici, che migliora la sicurezza e accelera il recupero dei pazienti #ASLBari #Cardiologia #In Vai su X

Impulsi elettrici brevi per trattare fibrillazione atriale: cardiologia d'avanguardia al San Paolo - La tipologia d'intervento utilizza impulsi elettrici brevi e ad alta intensità per trattare in modo mirato la fibrillazione atriale. Da baritoday.it

