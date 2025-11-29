Improvvisatore o maniaco della programmazione? Cosa ci insegnano le vacanze sulle nostre paure
La paura si insinua inosservata in settori delle nostre vite davvero insospettabili. Ci può sembrare assurda, ad esempio, la paura di viaggiare, solo per il fatto che si tratta di un'attività considerata piacevole. Eppure, alcune indagini sostengono che i timori legati al viaggio sono diventati più diffusi. Certo, dipende se si tratta di una settimana all inclusive in un villaggio vacanze a poca distanza da casa oppure di un viaggio lungo in un Paese lontano e dalla cultura diversa dalla nostra. In questo secondo caso, comprensibilmente, questa paura si frammenta in tanti, più o meno grandi, timori. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
