Impronte di tartarughe in fuga da un terremoto di decine di milioni di anni fa | la casuale scoperta fatta sul Conero

Anconatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Un gruppo di scalatori incuriositi da alcune impronte scoperte su una pendice del Monte Conero, uno studio e una suggestiva ipotesi, ovvero che a lasciare quelle tracce siano state delle tartarughe marine diverse decine di milioni di anni fa. È quanto emerge da un documento pubblicato. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

impronte tartarughe fuga terremotoLe misteriose impronte sul Monte Conero forse hanno finalmente una risposta - Sotto le falesie bianche del Conero si nasconde una storia rimasta sigillata per milioni di anni. Come scrive tech.everyeye.it

