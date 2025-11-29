Impiegati medici e magazzinieri I più grandi scrivevano nel tempo libero
Charles Bukowski, impiegato alle Poste. Italo Svevo, imprenditore nel settore vernici navali. Bouhumil Hrabal, agente assicurativo. Immaginiamoli così, come biglietti da visita. Perché se li facessimo precedere dalla loro opera (nell’ordine: “ Storie di ordinaria follia ”, “La coscienza di Zeno”, “Ho servito il re d’Inghilterra”) commetteremmo l’errore di non collocare i grandi scrittori nello spazio, nel tempo e soprattutto nei luoghi. I loro luoghi di lavoro. E’ una storia vecchia come il mondo: impara l’arte e falla nel weekend. Il catalogo è sconfinato. George Perec, per esempio: vinceva importanti premi letterari e intanto, per cinque giorni alla settimana, faceva orario pieno in uno studio medico – era convinto che guadagnar bene e avere molto tempo libero fossero cose pericolosissime per uno scrittore. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
