Impennano in faccia ai carabinieri e scappano | bloccati perché finiscono in un vicolo cieco
In piena notte, a San Giovanni a Teduccio, i carabinieri nel percorrere via delle Repubbliche marinare hanno notato uno scooter con in sella tre ragazzi: tutti senza casco. All'alt il mezzo viene alzato su una ruota sola e accelera. Parte l'inseguimento. I tre - chi guida è 16enne mentre i due. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
