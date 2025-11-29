Impennano in faccia ai carabinieri e scappano | bloccati perché finiscono in un vicolo cieco

Napolitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In piena notte, a San Giovanni a Teduccio, i carabinieri nel percorrere via delle Repubbliche marinare hanno notato uno scooter con in sella tre ragazzi: tutti senza casco. All'alt il mezzo viene alzato su una ruota sola e accelera. Parte l'inseguimento. I tre - chi guida è 16enne mentre i due. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Impennano Faccia Carabinieri Scappano