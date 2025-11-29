Immortalato mentre abbandona un frigorifero sulla centralissima via Roma | denunciato

Abbandona in centro storico un frigorifero in disuso ma viene beccato e denunciato per smaltimento illegale di rifiuti dalla polizia locale di Reggio Calabria, agli ordini del comandante Salvatore Zucco.L'episodio è stato registrato nel corso delle attività messe in campo dal comando di viale. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

