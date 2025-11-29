Imbocca la galleria contromano e percorre 500 metri | incidente frontale evitato per un soffio

Attimi di paura lungo la galleria Spinasanta, il tratto molto trafficato della strada statale che collega Agrigento a Raffadali, dove un automobilista ha percorso quasi 500 metri contromano mettendo a rischio la propria vita e quella degli altri. Alla guida di una Fiat Punto, l’uomo ha imboccato. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondisci con queste news

InterNapoli.it. . Al termine della partita del Napoli, la Galleria Laziale, che collega Fuorigrotta con Mergellina, è stata teatro di un caos totale. Il deflusso dei tifosi dallo stadio ha generato un blocco della circolazione che, in poco tempo, è degenerato nell’ennesi - facebook.com Vai su Facebook

Centinaia di auto contromano in Galleria dopo la partita del Napoli: bus bloccati, code e traffico impazzito - Centinaia di auto contromano nella Galleria Laziale dopo la partita del Napoli al Maradona. Scrive msn.com

Ottantunenne imbocca l’A32 contromano: bloccato - È stato poi accompagnato alla prima piazzola di sosta, dove gli hanno ritirato la patente e sequestrato l’auto. torino.repubblica.it scrive

Imbocca la A24 contromano. Morto un 52enne a Tivoli - È deceduto sull’ambulanza che lo portava d’urgenza all’ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli. rainews.it scrive