Non è solo una protesta. È un caso che divide, radicalizza, infiamma la città. Mohamed Mahmoud Ebrahim Shahin, Imam della moschea di via Saluzzo, si trova oggi nel Cpr di Caltanissetta dopo che la Corte d'Appello di Torino ha confermato il suo trattenimento e la sua espulsione dall'Italia. Fuori, cortei, accuse di persecuzione, slogan contro lo Stato. Dentro, documenti giudiziari che raccontano una realtà molto diversa, fondata su valutazioni di sicurezza e atti formali. Durante lo sciopero generale di ieri, uno spezzone di manifestanti ha assaltato la sede torinese della Stampa (nella foto sopra), lanciando letame e forzando un ingresso al grido di «Free Shahin» e «Giornalisti complici». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Imam, ok all'espulsione. "Contatti con jihadisti"