Imam di Torino la sinistra si mobilita contro l’espulsione

Presentata un'interrogazione a risposta scritta al ministro dell'Interno per chiedere l'immediata sospensione dell'espulsione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Imam di Torino, la sinistra si mobilita contro l’espulsione

Approfondisci con queste news

L’imam espulso per le parole sul 7 ottobre si difende in aula: “Non sostengo Hamas” lastampa.it/torino/2025/11… @LaStampa Vai su X

La convalida dell’espulsione dell’imam di Torino conferma la sua pericolosità per l’interesse nazionale. Grazie al Governo per aver tutelato la città e l’Italia. Gravissimo, invece, che esponenti dei partiti che amministrano Torino siano scesi in piazza per difende - facebook.com Vai su Facebook

La sinistra si mobilita per l'imam espulso a Torino. Ilaria Salis: "Mohamed è una figura stimata, un uomo di dialogo e di pace" - Stando al decreto di espulsione l'uomo avrebbe "un ruolo di rilievo in ambienti dell'Islam radicale, incompatibile con i principi demo ... Segnala today.it

L'imam di Torino deve restare nel centro di rimpatrio: "Pericolo per la sicurezza nazionale" - Ennesima decisione che conferma la pericolosità di Mohamed Shahin, imam della moschea di via Saluzzo a Torino, per cui si stanno mobilitando ... Segnala iltempo.it

La sinistra tifa per l'imam espulso - Il deputato di Avs Marco Grimaldi, che ha presentato anche un'interrogazione parlamentare, si spinge oltre: "Chiediamo l'immediata sospensione del provvedimento di espulsione, il rispetto della ... Da msn.com