Ilva entro Natale le offerte Il piano segreto di Arvedi
I fondi Usa Flacks Group e Bedrock e due soggetti industriali extra Ue di cui uno sarebbe, secondo indiscrezioni, EM Steel: azienda siderurgica degli Emirati Arabi. Nell'attesa, i commissari straordinari riuniti a Roma con i sindacati e il Mimit, hanno fatto un piccolo dietrofront, assicurando la continuità produttiva di banda stagnata a Genova e di zincato a Novi Ligure. Una scelta che «avrà un costo», avrebbero detto i commissari, ma che evita cassa integrazione e dà un segnale ai sindacati. Sono queste, insieme alla garanzia del ministro Adolfo Urso che «non esiste alcun piano di chiusura», i punti chiave del vertice di ieri mentre, sullo sfondo, trapelano i dettagli di un possibile salvataggio da parte di Arvedi (potenzialmente ampliabile alle eventuali prossime offerte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Durante la COP, l’ex Ilva di Genova è stata occupata. Anche a Taranto presidi e blocchi hanno mostrato quanto sia fragile il racconto sulla “transizione”: mentre si parla di futuro verde, chi vive ogni giorno dentro i fumi dell’acciaio chiede solo salute, dignità, un - facebook.com Vai su Facebook
Il governo è impegnato a garantire un futuro produttivo all’ex #Ilva, nonostante la difficile eredità del passato. Il nuovo contesto europeo che stiamo definendo potrebbe incoraggiare gli investimenti di operatori che non producono in Europa, aprendo nuove op Vai su X
Ilva, entro Natale le offerte. Il piano segreto di Arvedi - L'imprenditore prevede solo forni elettrici e mette tutti in cassa per i primi tre anni. Lo riporta ilgiornale.it
Ex Ilva, il governo accelera tra nodi irrisolti e nuovi pretendenti: “Soluzione difficile ma indispensabile” - Sull’ex Ilva si riaccendono i riflettori: il governo ribadisce l’impegno a garantire continuità produttiva e occupazionale, mentre entrano in gioco nuovi potenziali acquirenti, con trattative ancora t ... Riporta trmtv.it
Ex Ilva, presentate dieci offerte per l'acquisto degli stabilimenti: tre gruppi stranieri puntano all’intero asset - Sono dieci le offerte pervenute , entro il termine fissato alla scorsa mezzanotte, per l’acquisizione degli stabilimenti ex Ilva. Lo riporta affaritaliani.it