Il Wwf boccia il progetto di ripascimento della spiaggia di Montemarciano Il sindaco Maurizio Grilli | Attonito e amareggiato

Anconatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MONTEMARCIANO – Il sindaco di Montemarciano Maurizi Grilli, replica alla scelta del Wwf, che ha di fatto bocciato il progetto di ripascimento della spiaggia non risparmiando critiche di vario tipo. «La presa di posizione del Wwf – spiega il primo cittadino attraverso un comunicato - mi lascia. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

"Ripascimento è sbagliato a Montemarciano" - "Sono bastate poche mareggiate per asportare buona parte della ghiaia utilizzata per il ripascimento ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Ripascimenti, il Wwf: "No ai prelievi dall’Esino" - Il Wwf contrario al prelievo ghiaia nel fiume Esino per il rinascimento della spiaggia di Montemarciano. ilrestodelcarlino.it scrive

Wwf, al via la stagione del progetto 'Le Vele del Panda' - Salpa ufficialmente la nuova stagione del progetto di ricerca e citizen science "Le Vele del Panda", del Wwf Italia, Wwf Travel e Sailsquare dedicato alla tutela dei cetacei nel Mar Mediterraneo. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Wwf Boccia Progetto Ripascimento