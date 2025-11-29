Il volantinaggio di Sinistra Italiana alla Pam | Stop ai licenziamenti punitivi

Bresciatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Volantinaggio e protesta simbolica questa mattina davanti alla Pam di via Fratelli Porcellaga. A organizzarlo è stata la federazione provinciale di Sinistra Italiana, che ha scelto il punto vendita del centro come luogo per riportare l'attenzione su una vicenda sollevata a livello nazionale dal. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

volantinaggio sinistra italiana pamIl volantinaggio di Sinistra Italiana alla Pam: "Stop ai licenziamenti punitivi" - Protesta in via Porcellaga dopo il caso del delegato sindacale licenziato a Siena con il metodo del "cliente invisibile". bresciatoday.it scrive

BRESCIA: VOLANTINAGGIO AVS AL SUPERMERCATO PAM CONTRO I LICENZIAMENTI ILLECITI DELL’AZIENDA - Francesco Catalano, capogruppo in consiglio comunale della lista "Al Lavoro con Brescia" e Angelo Scotto di Alleanza Verdi Sinistra, raccontano ai microfoni di Radio Onda d'Urto le ragioni del presidi ... Lo riporta radiondadurto.org

volantinaggio sinistra italiana pamLicenziamento lavoratore PAM, la condanna di Sinistra Italiana Siena: "Presenteremo un'interrogazione in Parlamento" - Sinistra Italiana Siena – AVS denuncia con fermezza l’inaccettabile licenziamento del lavoratore sessantaduenne impiegato nel supermercato Pam Panorama del centro commerciale Porta Siena, allontanato ... Secondo radiosienatv.it

Cerca Video su questo argomento: Volantinaggio Sinistra Italiana Pam