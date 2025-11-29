Il volantinaggio di Sinistra Italiana alla Pam | Stop ai licenziamenti punitivi
Volantinaggio e protesta simbolica questa mattina davanti alla Pam di via Fratelli Porcellaga. A organizzarlo è stata la federazione provinciale di Sinistra Italiana, che ha scelto il punto vendita del centro come luogo per riportare l'attenzione su una vicenda sollevata a livello nazionale dal. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
SBERLONE DEL PUBBLICO DELLA FENICE IN FACCIA ALLA FECCIA DI SINISTRA ALLA PRIMA DIREZIONE DELLA VENEZI: 7 MINUTI DI APPLAUSI. A NULLA E' SERVITO IL VOLANTINAGGIO DELLE ZECCHE FUORI DAL TEATRO E IL LANCIO SUL PA - facebook.com Vai su Facebook
Il volantinaggio di Sinistra Italiana alla Pam: "Stop ai licenziamenti punitivi" - Protesta in via Porcellaga dopo il caso del delegato sindacale licenziato a Siena con il metodo del "cliente invisibile". bresciatoday.it scrive
BRESCIA: VOLANTINAGGIO AVS AL SUPERMERCATO PAM CONTRO I LICENZIAMENTI ILLECITI DELL’AZIENDA - Francesco Catalano, capogruppo in consiglio comunale della lista "Al Lavoro con Brescia" e Angelo Scotto di Alleanza Verdi Sinistra, raccontano ai microfoni di Radio Onda d'Urto le ragioni del presidi ... Lo riporta radiondadurto.org
Licenziamento lavoratore PAM, la condanna di Sinistra Italiana Siena: "Presenteremo un'interrogazione in Parlamento" - Sinistra Italiana Siena – AVS denuncia con fermezza l’inaccettabile licenziamento del lavoratore sessantaduenne impiegato nel supermercato Pam Panorama del centro commerciale Porta Siena, allontanato ... Secondo radiosienatv.it