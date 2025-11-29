Il video di Raoul Bova e Beatrice Arnera del 2022 che ora sembra una profezia | cosa dicevano davvero
A qualche mese dalla separazione tra Raoul Bova e Rocìo Morales, alla quale hanno fatto seguito le indiscrezioni su una relazione dell’attore romano con la collega Beatrice Arnera – è rispuntato sui social un video che ora assume contorni decisamente curiosi. Si tratta di un filmato con Bova e Arnera, pubblicato dalla stessa attrice nel 2022, quando lei era ancora fidanzata con Andrea Pisani e nessuno avrebbe potuto immaginare gli sviluppi attuali. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Tremila Express (@eva3000official) Il video, tornato virale su X e altre piattaforme social, mostra Beatrice Arnera insieme a Bova, sul set di Buongiorno, mamma!. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
