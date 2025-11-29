Il video della prof che urla contro gli studenti per ChatGPT è fatto con l’Ai
Spopolano sui social video che mostrano una presunta docente italiana urlare furiosamente contro la classe, accusando gli studenti di aver usato ChatGPT per svolgere un compito. Il filmato è stato rilanciato su TikTok, YouTube e Facebook, dove numerosi utenti lo hanno interpretato come una scena autentica, al punto da commentare indignati o solidarizzare con la professoressa. Per chi ha fretta. Il video della prof che urla è interamente generato con Sora AI.. Il watermark mostra il nome “pioppo9”, lo stesso del creator TikTok che pubblica solo video fatti con l’Ai.. Il contenuto è stato scambiato per vero soprattutto su Facebook, dove molti utenti hanno reagito indignati. 🔗 Leggi su Open.online
