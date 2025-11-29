Il Venezia domina il Mantova | al Penzo finisce 3-0
Il Venezia domina il Mantova e continua la striscia positiva di successi tra le mura di casa. Al Penzo finisce 3-0 (Hainaut e doppietta di Adorante). Determinante, dopo un primo tempo equilibrato, l'espulsione di Radaelli per somma di ammonizioni. I lagunari comandano tutte le statistiche. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
