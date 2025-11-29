Il tumore è tornato Rosanna Banfi l’annuncio choc sulla malattia | Dove ha colpito La reazione di papà Lino

La storia di Rosanna Banfi si arricchisce di un nuovo e doloroso capitolo, affrontato però con la determinazione che da sempre la contraddistingue. L’attrice ha rivelato al settimanale DiPiù di essere tornata a combattere contro la malattia che sedici anni fa l’aveva già messa a dura prova. Una ricaduta improvvisa, che per lei ha significato il ritorno di un incubo mai del tutto dimenticato. “Dopo sedici anni l’incubo è tornato. Ma pure questa volta lotto con tutta me stessa, anche perché voglio che i miei familiari percepiscano la mia forza, soprattutto il mio papà: lui già soffre tanto per il vuoto lasciato dalla scomparsa di mamma e ora non voglio che stia in pena per me”, racconta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Rosanna Banfi, figlia del grande Lino: il tumore è tornato dopo 16 anni. Forza Rosanna? - facebook.com Vai su Facebook

Rosanna Banfi e il tumore: «Ha colpito i polmoni, posso sconfiggerlo di nuovo. Papà Lino mi tempesta di telefonate da quando ha saputo» - Rosanna Banfi è tornata a lottare contro la malattia. Come scrive msn.com

Rosanna Banfi: «Il tumore ha colpito i polmoni, posso sconfiggerlo di nuovo. Papà Lino mi tempesta di telefonate da quando ha saputo» - Rosanna Banfi è tornata a lottare contro la malattia. Secondo msn.com

Rosanna Banfi: il tumore è tornato dopo 16 anni. La forza discreta di una donna che non si arrende - Dopo 16 anni il tumore è tornato, e Rosanna Banfi ha scelto di raccontarlo con sincerità e coraggio. Lo riporta iodonna.it