Il Tulipano Viola | un viaggio dal dolore alla speranza

Una sala gremita, oltre 300 persone nella Sala 14 dell'UCI Cinema di Oriocenter, ha salutato mercoledì 26 novembre la prima proiezione de "Il Tulipano Viola", il nuovo docufilm di Alberto Nacci dedicato alla malattia di Parkinson. L'evento rientra nel programma "Prospettive di Parkinson", ideato e curato dalla neurologa Maria Cristina Rizzetti, con il patrocinio di Regione Lombardia, di tredici Comuni, dell'Ordine dei Medici di Bergamo, dell'Associazione Italiana Donne Medico, di Fondazione Limpe, CHO – Università di Bergamo, oltre che delle associazioni Movimento Senza Confini e Namasté Salute.