Il truck multimediale della Polizia Postale fa tappa a Vieste | come difendersi dalle insidie della rete

Il grande truck multimediale della Polizia Postale farà tappa nella cittadina di Vieste, martedì 2 dicembre 2025, dalle 8 alle 14, in piazza Marina Piccola. Un progetto itinerante dedicato all’uso consapevole e sicuro dei social network, rivolto soprattutto agli studenti della scuola secondaria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Tappa goriziana per il truck della Polizia 'Una vita da social' - Ha fatto tappa a Gorizia il truck di “Una Vita da Social”, la campagna educativa itinerante promossa dalla Polizia di Stato e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, nell’ambito del progetto ... Riporta rainews.it

"Una vita da social", stand della polizia - La XII edizione della campagna "Una vita da social" sensibilizza sui rischi online con la Polizia postale e un truck tecnologico a Macerata. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Il truck della Polizia nel Parco. Arriva "Una vita da social". Come evitare i pericoli in ’rete’ - Fa tappa a Follonica oggi il truck "Una Vita da Social", la più importante campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione ... Come scrive lanazione.it