Il truck multimediale della Polizia Postale fa tappa a Vieste | come difendersi dalle insidie della rete

Foggiatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il grande truck multimediale della Polizia Postale farà tappa nella cittadina di Vieste, martedì 2 dicembre 2025, dalle 8 alle 14, in piazza Marina Piccola. Un progetto itinerante dedicato all’uso consapevole e sicuro dei social network, rivolto soprattutto agli studenti della scuola secondaria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

