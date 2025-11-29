Il Tribunale di Palermo annulla il sequestro del denaro trovato nelle case di Cuffaro

Il Tribunale del riesame di Palermo ha annullato il provvedimento con il quale la Procura aveva disposto il sequestro probatorio del denaro trovato nell’abitazione dell’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro nel corso di una perquisizione, effettuata i primi di novembre, nell’ambito di una inchiesta per associazione a delinquere, corruzione e turbata libertà degli incanti che vede coinvolto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

