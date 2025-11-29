Il Tribunale di Bergamo cancella 17,5 milioni di debiti e salva una storica impresa di costruzioni

BergamoDebiti cancellati per 17,5 milioni da una sentenza del Tribunale di Bergamo. Tira un sospiro di sollievo una storica famiglia di costruttori lombardi travolta da fallimenti di committenti e accertamenti fiscali. Grazie alla liquidazione controllata prevista dalla legge 3, la norma anti-suicid i oggi inglobata nel Codice della crisi, gli imprenditori possono onorare i propri debiti in misura ridotta  con la vendita di beni e pagamenti rateali. Questo provvedimento arriva in un anno, il 2024, in cui i dati sul sovra-indebitamento in Italia mostrano una tendenza allarmante e crescente, confermando l'assoluta necessità di strumenti legali volti a concedere una seconda opportunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

