Il Tribunale di Bergamo cancella 17,5 milioni di debiti e salva una storica impresa di costruzioni
Bergamo – Debiti cancellati per 17,5 milioni da una sentenza del Tribunale di Bergamo. Tira un sospiro di sollievo una storica famiglia di costruttori lombardi travolta da fallimenti di committenti e accertamenti fiscali. Grazie alla liquidazione controllata prevista dalla legge 3, la norma anti-suicid i oggi inglobata nel Codice della crisi, gli imprenditori possono onorare i propri debiti in misura ridotta con la vendita di beni e pagamenti rateali. Questo provvedimento arriva in un anno, il 2024, in cui i dati sul sovra-indebitamento in Italia mostrano una tendenza allarmante e crescente, confermando l'assoluta necessità di strumenti legali volti a concedere una seconda opportunità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
