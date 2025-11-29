Il trend perfetto del Natale è il maglione di Ralph Lauren e nessuno lo può negare

Metropolitanmagazine.it

C’è un’immagine che vive nella testa collettiva: un salotto caldo, luci basse, plaid tartan ovunque, una tazza fumante che sa di cannella e un’energia che dice “sì, questo è Natale, ma elegante”. È quel Natale da film, un po’ East Coast, un po’ cavallerizza, un po’ mansion vibes. In altre parole: il Natale secondo Ralph Lauren. E non serve avere una casa a Newport per replicarlo — basta sapere quali pezzi indossare e come interpretarli con un tocco Gen Z, più spontaneo e meno da cartolina. Perché il trend del maglione di Ralph Lauren è ovunque (spoiler: TikTok ha colpito ancora). Il trend è esploso proprio lì, tra video POV e living room trasformati in micro-chalet preppy. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

