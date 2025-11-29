Il traffico a Milano | meno veicoli inquinanti in Area B meno mezzi in Area C E l’aria? Migliora

Milano, 29 novembre 2025 – Meno veicoli inquinanti in città, meno veicoli tout court in centro, qualità dell’aria milanese migliorata, passeggeri dei mezzi pubblici in crescita (ma il Covid ha cambiato le cose). Si possono riassumere così i dati forniti dal report della Mobilità di Amat  (Agenzia Mobilità Ambiente Territorio)   del 2025, su dati del 2024, relativi agli ingressi di Area B e Area C, alle rilevazioni di inquinanti nelle centraline Arpa e al numero di persone che si spostano in metro, tram o bus. Vediamo i dati nel dettaglio. Area B e Area C a Milano, nuove regole dal 1° ottobre 2025: cosa cambia e per chi Area B . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

