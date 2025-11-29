Il tonno senza tonno arriva sulle tavole italiane
La classica scatoletta, il nome che fa riferimenti, in questo caso per nulla casuali. Insomma la forma c’è, la sostanza no. Sembra tonno. Ma non lo è. Si chiama Tu-Nah ed è prodotto da una start up berlinese. Nella confezione da 6, già presente sugli scaffali dei supermercati di diversi paesi europei e acquistabile anche in Italia attraverso un noto sito di e-commerce per la modica cifra, si fa per dire, di 31 euro e 61 centesimi, non c’è traccia del pesce più consumato al mondo. Il prodotto in questione è realizzato con alghe marine e si vanta di rappresentare una alternativa vegana al tonno. Tanto che ne riproduce forma e fattezze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
