La classica scatoletta, il nome che fa riferimenti, in questo caso per nulla casuali. Insomma la forma c’è, la sostanza no. Sembra tonno. Ma non lo è. Si chiama Tu-Nah ed è prodotto da una start up berlinese. Nella confezione da 6, già presente sugli scaffali dei supermercati di diversi paesi europei e acquistabile anche in Italia attraverso un noto sito di e-commerce per la modica cifra, si fa per dire, di 31 euro e 61 centesimi, non c’è traccia del pesce più consumato al mondo. Il prodotto in questione è realizzato con alghe marine e si vanta di rappresentare una alternativa vegana al tonno. Tanto che ne riproduce forma e fattezze. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Il tonno senza tonno arriva sulle tavole italiane