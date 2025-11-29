Il suo Cucinare per volersi bene non e? soltanto un libro di ricette con foto d’atmosfera E? un bel racconto di vita
U n raggio di sole illumina la tavola di Pamela Anderson nella sua bellissima casa sull'isola di Vancouver. Si colorano d'oro la frutta caramellata e le posate. E le ciotole rosa pallido regalano un tocco di femminile gentilezza. Una star in cucina. Bruschette autunnali, tra zucca e barbabietola: 4 ricette da provare X Leggi anche › Pamela Anderson, il segreto per volersi bene? Cucinare Oatmeal di riso con frutta caramellata. INGREDIENTI X 2: Per l'oatmeal: 1 noce di burro vegetale, 120 ml acqua, 100 g riso bianco a chicco corto, 480 ml latte vegetale non zuccherato, 1?4 di cucchiaino di sale fino.
Pamela Anderson, il segreto per volersi bene? Cucinare - “Quello che all’inizio era un semplice regalo per i miei figli – le ricette dei loro piatti preferiti, ... Segnala iodonna.it
Cucinare per volersi bene, le ricette naturali di Pamela Anderson: «La bellezza nasce da dentro» - Rimasta a lungo nell'immaginario collettivo come la sexy bagnina bionda di Baywatch, Pamela Anderson è tornata da tempo alle sue origini e alle sue radici, abbracciando uno stile di vita a stretto ... Secondo vanityfair.it
