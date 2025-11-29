Il suo Cucinare per volersi bene non e? soltanto un libro di ricette con foto d’atmosfera E? un bel racconto di vita

Iodonna.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

U n raggio di sole illumina la tavola di Pamela Anderson nella sua bellissima casa sull’isola di Vancouver. Si colorano d’oro la frutta caramellata e le posate. E le ciotole rosa pallido regalano un tocco di femminile gentilezza. Una star in cucina. Bruschette autunnali, tra zucca e barbabietola: 4 ricette da provare X Leggi anche › Pamela Anderson, il segreto per volersi bene? Cucinare Oatmeal di riso con frutta caramellata. INGREDIENTI X 2: Per l’oatmeal: 1 noce di burro vegetale, 120 ml acqua, 100 g riso bianco a chicco corto, 480 ml latte vegetale non zuccherato, 1?4 di cucchiaino di sale fino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

il suo cucinare per volersi bene non e soltanto un libro di ricette con foto d8217atmosfera e un bel racconto di vita

© Iodonna.it - Il suo "Cucinare per volersi bene" non e? soltanto un libro di ricette con foto d’atmosfera. E? un bel racconto di vita

Altri contenuti sullo stesso argomento

Pamela Anderson, il segreto per volersi bene? Cucinare - “Quello che all’inizio era un semplice regalo per i miei figli – le ricette dei loro piatti preferiti, ... Segnala iodonna.it

Cucinare per volersi bene, le ricette naturali di Pamela Anderson: «La bellezza nasce da dentro» - Rimasta a lungo nell'immaginario collettivo come la sexy bagnina bionda di Baywatch, Pamela Anderson è tornata da tempo alle sue origini e alle sue radici, abbracciando uno stile di vita a stretto ... Secondo vanityfair.it

suo cucinare volersi beneVolersi bene, volersi male - A volte discutono perché, chissà come, si è perso il biglietto con la lista di cosa comprare. Secondo corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Suo Cucinare Volersi Bene