U n raggio di sole illumina la tavola di Pamela Anderson nella sua bellissima casa sull’isola di Vancouver. Si colorano d’oro la frutta caramellata e le posate. E le ciotole rosa pallido regalano un tocco di femminile gentilezza. Una star in cucina. Bruschette autunnali, tra zucca e barbabietola: 4 ricette da provare X Leggi anche › Pamela Anderson, il segreto per volersi bene? Cucinare Oatmeal di riso con frutta caramellata. INGREDIENTI X 2: Per l’oatmeal: 1 noce di burro vegetale, 120 ml acqua, 100 g riso bianco a chicco corto, 480 ml latte vegetale non zuccherato, 1?4 di cucchiaino di sale fino. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il suo "Cucinare per volersi bene" non e? soltanto un libro di ricette con foto d’atmosfera. E? un bel racconto di vita