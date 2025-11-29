Il segreto della longevità orientale | che cos’è il miso e quali i suoi benefici?

Life&People.it Se la vera longevità nasce nell’intestino, quale ingrediente, umile ma fermentato da millenni, si candida ad essere l’investimento nutraceutico più efficace della cucina contemporanea? Il miso, ingrediente onnipresente e fondamentale della dieta giapponese, non è una moda, ma il risultato di un’antica sapienza biochimica. Questa pasta densa, ottenuta dalla fermentazione di soia e cereali, è un vero e proprio concentrato di nutraceutici. I benefici del miso sono stati ampiamente confermati dalla scienza nutrizionale moderna, elevandolo da semplice condimento a potenziale alleato per la salute cardiovascolare e intestinale. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it