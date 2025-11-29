Il segretario generale del Comune lascia Lugo | conferita a Marco Mordenti la medaglia Adriano Guerrini

Ravennatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sindaca di Lugo Elena Zannoni ha conferito la medaglia al merito civico “Adriano Guerrini” a Marco Mordenti, segretario dei Comuni di Lugo e Fusignano, nonché segretario e direttore dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna. L’onorificenza, istituita all’inizio di quest’anno, viene assegnata. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

segretario generale comune lasciaGarante privacy, lascia il segretario generale Angelo Fanizza. Ecco chi è e perché si è dimesso - Il segretario generale del Garante sulla Privacy Angelo Fanizza si dimette: ecco il suo profilo e i retroscena del passo indietro ... Da policymakermag.it

Comune di Caserta, Massi va via: settori a rischio rallenty - Il segretario generale Salvatore Massi ha rassegnato ufficialmente le proprie dimissioni, lasciando l’Ente in un momento particolarmente delicato. Come scrive ilmattino.it

Lutto ad Asti per la prematura scomparsa del segretario comunale e della Provincia Paolo Oreste Morra - Un grave lutto ha colpito improvvisamente il Comune e la Provincia di Asti: è mancato improvvisamente il segretario comunale e provinciale Paolo Oreste ... Segnala atnews.it

Cerca Video su questo argomento: Segretario Generale Comune Lascia