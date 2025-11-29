Il ruolo dei medici di famiglia tra cura e tecnologia In Toscana il 79 % è disposto a utilizzare una piattaforma digitale per comunicare coi pazienti

Firenze, sabato 29 novembre 2025 – Tre quarti dei medici di famiglia crede nella tecnologia, ma non nel sistema. È cioè disposto a utilizzare una piattaforma digitale per comunicare con i pazienti (79%), considera utile una rete collegata al Fascicolo Sanitario Elettronico (76%), ma continua a sentirsi marginale nella sanità territoriale. Solo una parte si riconosce pienamente nella riforma di riorganizzazione territoriale prevista dal DM77, mentre due terzi (65%) si vede possibile ‘regista’ della rete di assistenza, senza però riuscire a tradurre questa consapevolezza in pratica quotidiana. Sono i dati salienti di una indagine su 300 medici di famiglia toscani curata da Datanalysis per Comunità in Salute, un progetto di responsabilità sociale promosso dall’Osservatorio Oloshealth (unione di scopo tra Cittadinanzattiva e Associazione Fondatori Cultura Volontariato-AFCV) con il coinvolgimento della Regione Toscana, di AUSL Toscana Centro, degli assistenti sociali e di numerosi professionisti sanitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il ruolo dei medici di famiglia tra cura e tecnologia. “In Toscana il 79 % è disposto a utilizzare una piattaforma digitale per comunicare coi pazienti”

