Il Riva 70 Metri | dove i sogni prenderanno il largo…

Il Riva 70 Metri non è un semplice superyacht. È il modello ammiraglia della flotta Riva, costruito per chi cerca l'eccellenza assoluta. Realizzato presso la Divisione Superyacht Riva di Ancona L'articolo Il Riva 70 Metri: dove i sogni prenderanno il largo. proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Il Riva 70 Metri: dove i sogni prenderanno il largo…

Sta per nascere un Riva di 70 metri, il più grande nella storia aziendale - Calato il sipario sui saloni nautici di Genova e Cannes, non mancano le novità per la nautica orobica: Riva ha infatti ufficializzato venerdì 27 settembre la costruzione del superyacht da record, il ... Lo riporta ecodibergamo.it

La flotta dei sogni di Riva - Aquariva Special, l’unico modello a diventare Special dopo l’Aquarama; Riva 58’ Capri, evoluzione della ... Lo riporta milanofinanza.it