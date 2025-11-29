Il ritorno dell’artigianato Il fascino dei mestieri manuali

Negli ultimi anni, in un mondo iperconnesso e dominato dal digitale, sta emergendo un fenomeno sorprendente: sempre più giovani laureati e professionisti decidono di lasciare scrivanie, open space e carriere lineari per aprire botteghe artigiane. Un gesto che, a prima vista, può sembrare un salto indietro nel tempo, ma che in realtà racconta un bisogno .

