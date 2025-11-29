Il rigore è uno scontro psicologico e ha sviluppato una sceneggiatura ben precisa

Nel calcio moderno, il momento del rigore è molto più che un semplice tiro: è un vero e proprio “teatro” in cui entrano in gioco strategie di distrazione, protezione del tiratore e pressione psicologica. L’analisi dell’Equipe. L’analisi dei momenti di un calcio di rigore. Scrive L’Equipe: “Il calcio è spesso spettacolo, ma a volte è anche teatro. Questo accade nell’area di rigore quando viene assegnato un penalty, con una distribuzione dei ruoli ben definita e una sceneggiatura molto precisa.” “In linea di massima, il tiratore sarà oggetto di tentativi di destabilizzazione, mentre i suoi compagni, con una missione di protezione, devono contrastare le minacce avversarie. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

