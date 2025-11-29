Il ricercato? Dormiva in una camera d’albergo a Limbiate

Monza, 29 novembre 2025 – Era ricercato per scontare una condanna a 3 anni e mezzo di prigione, lo trovano in un albergo. Arresto in albergo a Limbiate. Un controllo mirato della polizia di Stato ha portato, nella notte, all’arresto di un uomo italiano e residente all’estero ricercato e destinatario di un ordine di carcerazione. Nel corso di controlli in un albergo di Limbiate alle 2.30 del mattino, un equipaggio della polizia di Stato della Questura di Monza e della Brianza ha individuato la camera occupata dall’uomo. Gli agenti lo hanno identificato e hanno accertato che a suo carico era stato emesso un provvedimento di revoca della sospensione dell’ordine di esecuzione della pena, con conseguente ripristino della carcerazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

